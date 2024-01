Ein Schatz aus dem All: Forscher gehen von Meteoritenfund aus

Nauen, 26.01.24: Goldgräberstimmung in Brandenburg! Ein Sammlerteam aus Polen hat höchstwahrscheinlich Stücke eines kürzlich niedergegangenen Mini-Asteroiden gefunden. Dieser war am Sonntag bei Berlin mit einem weithin sichtbaren spektakulären Feuerball zu sehen gewesen und trägt den Namen 2024 BX1. Der nach einer ersten Prüfung echte Fund in der Nähe von Nauen im Havelland glich nach Einschätzung von Experten zunächst der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Doch dann gab es gleich noch mehr Funde, die nun geprüft werden. O-Ton Ansgar Greshake, Kurator der Meteoritensammlung am Museum für Naturkunde «Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass es sich um einen Meteoriten handelt, also der erste Fund von diesem Überrest des Asteroiden, der hier verglüht ist (...) Das hier ist in der Tat ein besonderer Fund. Er gehört zu der Gruppe der Aubriten (...).» Es ist nicht das erste Mal, dass Bruchstücke kleiner Asteroiden gefunden werden. Über Elmshorn in Schleswig-Holstein leuchtete Ende April 2023 zum Beispiel eine Feuerkugel auf. Kurz darauf wurden Brocken des Meteoriten von einigen hundert Gramm bis mehreren Kilogramm Gewicht gefunden.

26.01.2024