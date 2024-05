Mann kommt bei Explosion in Wohnung in Klosters mit Schrecken davon

Der 76-jährige Mieter blieb bei der Explosion in seiner Wohnung in Klosters GR unverletzt. Bild: Keystone

Ein 76-jähriger Mieter ist bei einer Explosion in seiner Wohnung am Samstagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Klosters GR mit dem Schrecken davon gekommen. Er blieb unverletzt. Die Ursache der Detonation war zunächst nicht bekannt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Mehrfamilienhaus in Klosters ist es am Samstag zu einer Explosion gekommen.

Der 76-jährige Mieter blieb unverletzt.

Die Ursache der Detonation war zunächst nicht bekannt. Mehr anzeigen

Die Einsatzzentrale war um 11.50 Uhr über die Explosion informiert worden, wie aus einer Mitteilung der Bündner Kantonspolizei hervorgeht. Der 76-jährige Mann habe sich alleine in der Zweieinhalbzimmer-Parterrewohnung befunden. Er habe einen lauten Knall von der Küche herkommend wahrgenommen.

Durch die Wucht der Explosion sei die Balkontüre samt Rahmen auf den Vorplatz hinausgeschleudert worden. Die Explosionsursache sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kantonspolizei heisst es weiter.

ed, sda