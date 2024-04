Notiz des italienischen Renaissance-Künstlers Michelangelo. Bild: AFP

Es handelt sich nur um ein kleines Stückchen Papier – aber weil der berühmte Renaissance-Künstler Michelangelo darauf einst etwas notierte, wurde es jetzt teuer versteigert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Stück Papier mit einer Notiz des italienischen Renaissance-Künstlers Michelangelo ist in New York für mehr als 182'000 Franken versteigert worden.

Auf dem Papier ist ein Viereck und das Wort «simile» zu erkennen.

Das Auktionshaus Christie's in New York nannte den Käufer nicht. Mehr anzeigen

Eine kleine Notiz des italienischen Renaissance-Künstlers Michelangelo (1475-1564) ist in New York für mehr als 200'000 Dollar (etwa 182'000 Franken) versteigert worden. Das etwa vier mal sechs Zentimeter grosse Stückchen Papier sei ursprünglich nur auf 6000 bis 8000 Dollar geschätzt worden und habe nun etwa 25 Mal so viel eingebracht, teilte das Auktionshaus Christie's in New York mit. Wer den Endpreis zahlte, teilte das Auktionshaus zunächst nicht mit.

Fund auf der Rückseite eines Rahmens

Auf das Papier habe Michelangelo, der unter anderem für sein Deckenfresko in der Sixtinischen Kapelle in Rom berühmt ist, nach Angaben des Auktionshauses Anfang des 16. Jahrhunderts ein Viereck gezeichnet und dazu das Wort «simile» (ähnlich) geschrieben. Damit habe er die für seine Arbeit benötigten Proportionen eines Marmorblocks kommunizieren wollen. Das Papier wurde gemeinsam mit einem Brief seines Nachfahren Cosimo Buonarroti aus dem Jahr 1836 auf der Rückseite eines Rahmens gefunden und nun zur Versteigerung freigegeben.

