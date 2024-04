Die Polizei nahm in Wil SG eimen 30-jährigen Somalier fest. Der Mann brach Getränkekühlschränke auf. Zudem soll er eine 17-Jährige verfolgt und belästigt haben. (Symbolbild) Symbolbild: sda

Die Kantonspolizei St. Gallen hat bei einer Kontrolle in einem Club in Sennwald SG zehn Personen festgenommen. Sie verstiessen gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

SDA

Unter den Festgenommenen befinden sich die beiden Geschäftsführer des Clubs. Der 49-jährige Serbe und der 48-jährige Montenegriner hätten Angehörige von Drittstaaten unerlaubterweise angestellt.

Weiter nahm die Polizei anlässlich ihrer Kontrolle am Donnerstag sieben Frauen und einen Mann fest, welche verdächtigt werden, illegal in die Schweiz eingereist zu sein und ohne gültige Arbeitsbewilligungen gearbeitet zu haben.

Migrationsamt prüft ausländerrechtliche Massnahmen

Es gelte nun weiter abzuklären, welche Arten von Dienstleistungen die im Club angetroffenen Sängerinnen und Tänzerinnen angeboten hätten, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Bei den Arbeiterinnen handelt es sich gemäss Mitteilung um Frauen im Alter zwischen 25 und 53 Jahren mit Staatsbürgerschaften aus Serbien, Kosovo und Albanien.

Die festgenommenen Personen werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen zur Anzeige gebracht. Das zuständige Migrationsamt prüft ausländerrechtliche Massnahmen, hiess es in der Mitteilung weiter.

