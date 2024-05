Die Stadt Neustrelitz in der mecklenburgischen Seenplatte. imago/BildFunkMV

Im deutschen Neustrelitz war die Polizei eigentlich auf der Suche nach einem gestohlenen Velo. Stattdessen fand sie zufällig eine Leiche. Ein Tatverdächtiger wurde noch am selben Abend festgenommen

afp/toko Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Für die Beamten begann es als alltäglicher Routineeinsatz: Auf der Suche nach einem gestohlenen Velo entdeckte die Polizei im deutschen Neustrelitz jedoch durch ein Fenster eine Frauenleiche. Die Frau wies schwere Verletzungen auf, die auf einen Angriff hinwiesen.

Bei einem Routineeinsatz wegen eines gestohlenen Velos haben Polizisten in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern zufällig ein tödliches Gewaltverbrechen entdeckt.

Durch ein Fenster sahen sie dabei am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus die Leiche einer 63-Jährigen, wie die Polizei in Neubrandenburg am Donnerstag mitteilte. Die Frau wies demnach schwere Verletzungen auf, die auf einen Angriff hinwiesen.

Nach Angaben der Beamten befand sich ein 37-jähriger Tatverdächtiger in Gewahrsam, die Staatsanwaltschaft prüfte demnach dessen Unterbringung in einer Psychiatrie. Die bisherigen Ermittlungen hätten ergeben, dass er die Getötete «zumindest kannte», erklärten die Ermittler am Donnerstag weiter.

Tatverdächtiger hatte 1,56 Promille

Der Verdächtige war demnach kurz nach dem Fund der Leiche am Mittwochabend zunächst noch unabhängig davon wegen Belästigung von Passanten in Gewahrsam genommen worden. Laut Polizei ging er diese verbal und körperlich aggressiv an und wies einen Atemalkoholgehalt von 1,56 Promille auf.

Er sollte wegen eines «psychischen Ausnahmezustands» in ein Spital gebracht werden. Zeitgleich sei dann jedoch der Tatverdacht wegen der Tötung der Frau gegen ihn aufgekommen, teilten die Beamten weiter mit. Zusätzliche Einzelheiten könnten wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht mitgeteilt werden.