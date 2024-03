Glückspilz knackt Lotto-Jackpot von 64,5 Millionen Franken

Der Lotto-Jackpot ist geknackt worden. sda

Der Schweizer Lotto-Jackpot von 64,58 Millionen Franken geknackt worden. Einen so hohen Betrag gewann bisher noch keine Einzelperson in der über 50-jährigen Geschichte des Schweizer Lottos.

Der Schweizer Lotto-Jackpot von 64,58 Millionen Franken ist am Samstag geknackt worden — und zwar von jemandem aus der Deutschschweiz oder dem Tessin. Einen so hohen Betrag gewann bisher noch keine Einzelperson in der über 50-jährigen Geschichte des Schweizer Lottos.

Mit den sechs richtigen Zahlen ohne Glückszahl sicherte sich eine weitere Gewinnerin oder ein Gewinner eine Million Franken, wie es in einer Mitteilung von Swisslos vom Samstagabend hiess. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch sind 1,5 Millionen Franken im Jackpot.

Um den Jackpot zu kassieren, musste man für Samstag die Zahlen 5, 14, 33, 35, 36 und 41 ankreuzen. Die Glückszahl war die 4, die rePLAY die 10 und der Joker 0 7 8 5 9 5.

Der bisher grösste Gewinn einer Einzelperson wurde im Jahr 2014 erzielt: Am 23. August strich ein Glückspilz mit den Zahlen 3, 4, 7, 21, 22, 23 und der Glückszahl 2 eine Summe von 48'598'075 Franken und 75 Rappen ein.

Der grösste Swisslos-Jackpot, der jemals geknackt wurde, liegt gut sieben Jahre zurück: Im Dezember 2016 waren 70 Millionen Franken zu gewinnen. Allerdings mussten sich drei Beteiligte den Jackpot teilen. Sie erhielten je 23,4 Millionen Franken.

