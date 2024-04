Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 06.04.2024

Sommerliches Wochenende in der Schweiz: Das Thermometer übersteigt in Teilen des Landes die 25-Grad-Marke. Auf dem Weissfluhjoch fällt gar ein Rekord.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen. Die Schweiz freut sich über einen sommerlichen Samstag mit bis zu 28 Grad.

Der Grund: Luft aus den Subtropen fliesst durchs Land.

Auf dem Weissfluhjoch wurde mit 8,3 Grad ein April-Rekord aufgestellt. Mehr anzeigen

Wie angekündigt ist das Wochenende mit sommerlichem Wetter gestartet: Am heutigen Samstag ist in Teilen der Schweiz bereits am Mittag die Sommermarke von 25 Grad geknackt worden. Gemäss Meteoschweiz wurde auf dem Weissfluhjoch gar ein neuer Aprilrekord aufgestellt.

Konkret wurden am frühen Nachmittag 8,3 Grad gemessen. Damit sei der bei dieser bis 1971 zurückreichenden Messreihe der alte Aprilrekord von 7,8 Grad vom 20. April 2018 übertroffen worden. Der Wetterdienst erwartete für Samstag weitere Rekorde.

Neuer #Aprilrekord! Auf dem #Weissfluhjoch gibt es aktuell 8.3 Grad, damit wurde bei dieser bis 1971 zurückreichenden Messreihe der alte Aprilrekord von 7.8 Grad vom 20. April 2018 übertroffen! Weitere Rekorde werden folgen! Aktuelle Messwerte: https://t.co/iIswsfGbNg (rp) pic.twitter.com/novwrY08vD — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) April 6, 2024

Verantwortlich für die Temperaturen sei die ausserordentlich warme Subtropenluft, die über die Schweiz fliesse. Neben sommerlichen Temperaturen bringe diese Strömung auch Saharastaub mit.

Die Sommermarke von 25 Grad wurde am Mittag bereits geknackt. So wurden in Basel-Binningen ebenfalls gemäss Meteoschweiz 26,1 Grad Celsius gemessen.

Die Saharastaubablagerungen von Ostern sind in den Schneeschichten noch gut zu sehen, wie hier auf dem #Oberalppass (2310m).

In den kommenden Tagen erwarten wir erneut #Saharastaub über der Schweiz. https://t.co/WK9mH0naIZ — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) April 6, 2024

Auf der Website von SRF Meteo wurden für Basel sogar 28 Grad angezeigt. Auch in den anderen Regionen der Schweiz waren die Temperaturen um die Mittagszeit bereits auf über 20 Grad gestiegen.

jc, sda