Wie mehrere andere Flughäfen auf französischem Boden wurde auch der Euroairport Basel-Mülhausen am Donnerstag evakuiert. Keystone (Archivbild von 2019)

Es war ein Fehlalarm: Der Bombenalarm am Euroairport Basel-Mülhausen ist daher aufgehoben. Der Flughafen war am Nachmittag evakuiert worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Bombenalarm am Euroairport Basel-Mülhausen wurde aufgehoben. Zuvor wurde der Flughafen evakuiert.

Der Flugverkehr wirde nun schrittweise wieder aufgenommen. Mehr anzeigen

Der Bombenalarm am Euroairport Basel-Mülhausen ist aufgehoben. Es handelte sich um einen Fehlalarm, wie die Präfektur des Départements Haut-Rhin im französischen Oberelsass am Donnerstagabend mitteilte. Der Flughafen war am Nachmittag evakuiert worden.

Die Passagiere waren mit Bussen vom Gelände wegtransportiert worden, und der Flugbetrieb war während Stunden unterbrochen. Personal und Passagiere konnten unterdessen sicher zum Flughafen zurückkehren, wie die Präfektur kurz vor 20.00 Uhr mitteilte. Der Flugverkehr werde nun schrittweise wieder aufgenommen.

Eine Serie von Bombendrohungen hält Frankreich nach der Verhängung der höchsten Terrorwarnstufe derzeit in Atem. Etliche Regionalflughäfen wurden am Donnerstag wie bereits am Vortag wegen Bombendrohungen zeitweise geräumt. Betroffen waren auch die Flughäfen in Montpellier, Nantes, Bordeaux und Lille.

