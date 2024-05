Ab September wird voraussichtlich der Gotthard-Basistunnel wieder in Betrieb genommen und damit ein vollständiger Halbstundentakt ins Tessin eingeführt. Keystone

Ab der Wiederinbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels im September führen die SBB einen vollständigen Halbstundentakt auf der Gotthard-Achse ein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wenn der Gotthard-Basistunnels im September wieder vollständig befahrbar ist, sollen die SBB-Züge auf der Strecke halbstündig verkehren.

Ab dann werden auch die Direktzüge nach Bologna und Genua sowie die Routen Basel–Luzern–Milano und Frankfurt–Zürich–Milano wieder aufgenommen.

Auch BLS und SOB bieten neue Bahnverbindungen an. Mehr anzeigen

Ab der Wiederinbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels im September führen die SBB einen vollständigen Halbstundentakt auf der Gotthard-Achse ein. Dieser war ursprünglich für Dezember 2023 geplant gewesen, musste jedoch wegen des Unfalls im Tunnel verschoben werden.

Zudem verkehren ab der Wiederinbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels ab September die Direktzüge nach Bologna und Genua, sowie der EC Basel–Luzern–Milano und der trinationale Zug Frankfurt–Zürich–Milano wieder, wie die SBB am Dienstag mitteilten. Laut aktueller Planung sollte der Gotthard-Basistunnel ab September wieder normal in Betrieb sein.

Änderungen gibt es auch auf der Simplonlinie: Der im Fahrplan 2024 eingeführte Direktzug Zürich–Brig verkehrt neu ganzjährig (ohne Saisonpause) und bis Domodossola. Damit offerieren die SBB am Samstag eine zusätzliche schnelle Direktverbindung nach Domodossola ab Zürich via Lenzburg, Thun und Frutigen.

Weniger Züge zwischen Brig und Milano

Das Jahr 2025 bringt aber auch neue Baustellen. In Italien wird während mehreren Jahren zwischen Domodossola und Milano am Ausbau des Vier-Meter-Korridors gearbeitet. Dies führt dazu, dass auf der Simplon-Achse das Angebot während mehrerer Jahre reduziert werden muss, wie die SBB schreiben.

So könne auch im Jahr 2025 jeweils von Montag bis Freitag ein Zug weniger pro Richtung zwischen Basel-Bern-Milano und Genf-Brig-Milano verkehren. Weiterhin verkehrten aber werktags sechs Züge pro Richtung und Tag, am Wochenende bleibe das Angebot unverändert bei acht Zügen, heisst es in der Medienmitteilung.

Auch auf der Gotthard-Linie gibt es im kommenden Jahr Baustellen, die zu Fahrplanänderungen führen. So ändern im Sommer 2025 unter anderem die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der IC2/21 in Lugano.

Neue Bahnverbindungen auch bei BLS und SOB

Der Fahrplan 2025 bringt Änderungen nicht nur bei den Zügen der SBB, sondern auch bei anderen Bahnunternehmen. Einfacher werden beispielsweise Bahnreisen von Bern nach Murten. Im Rheintal verkehrt neu ein «Alpenrhein-Express».

Durch verschiedene Änderungen wird man neu jede halbe Stunde mit der S-Bahn umsteigefrei von Bern nach Murten FR reisen können, wie die BLS am Dienstag mitteilte. Zu den Hautverkehrszeiten verkehren einige der Züge sogar bis Payerne FR.

Im Zusammenhang mit der Einführung des Halbstundentakts im St Galler Rheintal baut neben den SBB auch die Schweizerische Südostbahn AG (SOB) ihr Angebot aus. Ihr neuer «Alpenrhein-Express» fährt von Chur nach St. Gallen und von dort aus - formell als S-Bahn - weiter nach Herisau.

Die Vernehmlassung zum Fahrplan beginnt am Donnerstag, den 23. Mai. In Kraft treten soll er am 15. Dezember.

evpf, sda