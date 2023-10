Der Laufschuh-Hersteller On will bis 2026 den Umsatz verdoppeln. (Archivbild) Keystone

Die Zürcher Laufschuhfirma On will in den kommenden drei Jahren weiter kräftig zulegen. Der Umsatz soll gegenüber dem laufenden Geschäftsjahr mindestens verdoppelt werden. Zudem will das an der New Yorker Börse kotierte Unternehmen profitabler werden.

Gleichzeitig bestätigte On in einer Mitteilung vom Mittwoch die Ziele für das laufende Jahr. Demnach will der Konzern 1,76 Milliarden Franken Umsatz erzielen bei einer Betriebsgewinn-Marge (EBITDA) von 15,0 Prozent. Dies würde einem Betriebsgewinn von 264 Millionen entsprechen.

Bis 2026 will der Konzern den Umsatz auf 3,55 Milliarden Franken steigern. Es wäre mehr als doppelt so viel wie im laufenden Jahr und würde ein jährliches Umsatzwachstum von 26 Prozent bedeuten. Gleichzeitig soll die EBITDA-Marge auf 18,0 Prozent ansteigen. Damit würde On in drei Jahren einen Betriebsgewinn von rund 640 Millionen Franken erreichen.

In China zulegen

Im angestammten Laufschuh-Geschäft möchte die Zürcher Firma damit weiter Marktanteile gewinnen, daneben soll das Geschäft mit Tennisschuhen ausgebaut werden. Auch geographisch möchte sich On weiter ausdehnen und vor allem in China deutlich zulegen.

Über die genannten Ziele hinaus will der Konzern in ähnlichen Dimensionen zulegen. Auch nach 2026 strebt On der Mitteilung zufolge ein jährliches Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll gleichzeitig auf über 20 Prozent anwachsen.

An der Börse lief es zuletzt allerdings nicht so gut. Seit etwa Mitte August tendieren die in New York kotierten Aktien nach unten. Insgesamt steht im laufenden Jahr aber noch immer ein Plus von gut 52 Prozent zu Buche. Mit 25,99 US-Dollar liegen die Titel damit aber nur knapp über dem Ausgabepreis von 24,00 Dollar im September 2021, als On an die Börse ging.

