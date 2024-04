Das Pistenfahrzeug kippte bei der Bergstation des Skigebiets Glacier 3000 in Les Diablerets VD aus noch ungeklärten Gründen um und stürzte rund 400 Meter einen Abhang hinunter. Symbolbild: Keystone

Fünf Tage nach dem 400-Meter-Absturz seines Gefährts ist am Samstag in einem Lausanner Spital ein Pistenbullyfahrer des Skigebiets von Les Diablerets VD verstorben. Der 35-Jährige war am Montag beim Absturz über einen Abhang hinunter aus seinem Gefährt geschleudert und schwer verletzt worden.

Ein 35-jährige Fahrer eines Pistenbullys ist am Montag im Skigebiet Glacier 3000 in Les Diablerets VD bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Sein Fahrzeug stürzte rund 400 Meter einen Abhang hinunter.

Nun erlag der Mann in einem Spital in Lausanne seinen Verletzungen. Mehr anzeigen

Diesen Verletzungen erlag der Mann im Lausanner Universitätsspital CHUV, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Wieso es zum Unfall kam, ist nach wie vor unklar und wird untersucht. Der Unfall ereignete sich am Morgen des 22. April im Skigebiet Glacier 3000.

Laut einer damaligen Mitteilung der Waadtländer Kantonspolizei wollte der 35-Jährige das Pistenfahrzeug zur Bergstation zurückfahren. Vor der Einfahrt in den Unterstand kippte das Fahrzeug zur Seite und stürzte den Abhang hinunter.

