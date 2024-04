Wir nehmen an, dass dieses Bild vom Joint am Steuer ein gestelltes ist. Imago/Rupert Oberhäuser

Wer Cannabis konsumiert und nach Deutschland fahren will, wo der Stoff nun legal ist, sollte beachten, dass es mit Blick auf den Strassenverkehr Grenzen gibt.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Deutschland sind Cannabis-Besitz und -Konsum seit heute legal.

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit will «die Entwicklungen beobachten».

Wer sich an der Grenze als fahruntüchtig herausstellt, muss das Auto stehen lassen und bekommt Post von der Polizei.

In Deutschland gilt ein THC-Höchstwert von 3,5 ng/ml Blut, was in etwa 0,5 Promille Blutalkohol entspricht.

In der Schweiz liegt der Grenzwert bei 1,5 ng/ml. Mehr anzeigen

Wenn in Deutschland am 1. April das Cannabis-Verbot fällt, dürfte es auch Schweizer Cannabis-Freunde in den Norden ziehen. Wird an der Grenze besonders genau hingeschaut, wenn Herr und Frau Schweizer mit Auto zurückkommen?

«Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) wird die diesbezügliche Entwicklung beobachten», schreibt Sprecherin Tabea Rüdin auf Anfrage. «Aus einsatztaktischen Gründen machen wir keine Angaben zu konkreten Massnahmen.»

Wenn ein jemand hinter dem Steuer erwischt wird, der Cannabis konsumiert hat, sind die Folgen erheblich, erklärt Rüdin: «Das BAZG verweigert Fahrzeugführenden, die wegen Betäubungsmittelkonsums nicht fahrfähig sind, die Weiterfahrt und übergibt sie der zuständigen Polizei.»

Grenzwerte: Schweiz strenger als Deutschland

Im Grenzverkehr spielte Cannabis zuletzt zwar eine Rolle. «Es kommt an allen Landesgrenzen und in allen Verkehrsmitteln immer wieder zu Aufgriffen von Cannabis», so Rüdin. Die Bedeutung wird jedoch kleiner: Während das BAZG 2021 noch 777 Kilogramm Marihuana sichergestellt hat, waren es 2023 nur noch 243 Kilogramm.

Deutschland hat angesichts der Legalisierung seine Vorschriften zu Cannabis im Strassenverkehr revidiert. Die Vorschriften sollen im Allgemeinen den geltenden Regeln zu Alkohol im Strassenverkehr angepasst werden.

Neu soll ein Grenzwert als Richtlinie dienen, die über die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu führen, entscheidet. Der gesetzliche Wirkungswert liegt bei 3,5 ng/ml THC im Blutserum. Zum Vergleich: Ein Wert von 3 bis 4,1 ng/ml entspricht einem Blutalkoholwert von 0,5 Promille.

Die Schweizer Behörden sind in Sache Cannabis im Strassenverkehr strenger: Der THC-Grenzwert liegt hier bei 1,5 ng/ml. Wer darüber liegt, gilt als fahruntüchtig und macht sich wegen schwerer Zuwiderhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz strafbar.