Zeugin berichtet in Schweigegeldprozess von Trumps Sorgen um Ehe

Ein Bericht über eine angebliche Schweigegeld-Vereinbarung mit dem früheren Playboy-Model Karen McDougal soll dem früheren US-Präsidenten Donald Trump Sorgen um seine Ehe bereitet haben. Hope Hicks, die 2016 als Pressesprecherin seines Wahlkampfteams arbeitete und nach Trumps Amtsantritt verschiedene Rollen im Weissen Haus übernahm, berichtete in ihrer Aussage im Schweigegeldprozess gegen ihren früheren Arbeitgeber am Freitag von einem Gespräch, das sie am Tag nach dem Erscheinen des Artikels des «Wall Street Journal» im November 2016 mit dem 77-Jährigen geführt habe.

Trump habe sich Sorgen darüber gemacht, wie der Artikel über die angebliche Affäre mit dem Ex-Playmate bei seiner Ehefrau Melania ankommen würde. Hicks berichtete, er habe von ihr verlangt, sicherzustellen, dass die Zeitungen am Tag der Veröffentlichung des Artikels nicht zu Trumps Residenz gebracht würden. Auf die Frage, ob sich Trump auch um die Folgen für seinen Wahlkampf Sorgen gemacht habe, sagte Hicks, in dieser Zeit sei alles, über das sie gesprochen hätten, durch die Brille des Wahlkampfs betrachtet worden.

Trump habe sie oft gefragt, wie es laufe, um herauszufinden, wie seine Auftritte, Reden und Massnahmen bei den Wählern ankamen. Hicks sagte, sie sei sich fast sicher, dass Trump mit der Formulierung Bedenken darüber zum Ausdruck gebracht habe, wie der Artikel des «Wall Street Journal» seine Wahlchancen und die finalen Tage seines Wahlkampfs beeinflussen könnte.

Die Staatsanwaltschaft im Bezirk Manhattan wirft Trump und seinen Mitarbeitern vor, an einem illegalen Plan zur Beeinflussung des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 beteiligt gewesen zu sein, indem sie negative Berichte über den Kandidaten Trump durch Schweigegeldzahlungen unterdrückten und dafür Geschäftsunterlagen fälschten.

