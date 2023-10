Ein mutmasslicher Brandstifter hat Anfang August in Moutier ein Haus angezündet. (Symbolbild) Bild: Keystone

Der Brand in einem Wohnhaus in Moutier BE Anfang August geht auf Brandstiftung zurück. Die Polizei hat den mutmasslichen Brandstifter angehalten. Er ist geständig, wie die Berner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Der Brand brach am Abend des 7. August aus. Als die Feuerwehr gegen 23 Uhr beim Haus eintraf, stand dieses bereits vollständig in Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand im Gebäude. Verletzte gab es keine. Noch am selben Abend konnte die Polizei den mutmasslichen Brandstifter dingfest machen.

Als Nächstes wird sich die Staatsanwaltschaft mit dem Fall befassen.

sda