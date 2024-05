Die Lenkerin des Motorrads verletzte sich beim Aufprall auf eine Stützmauer in Gersau schwer. Bild: Keystone

Eine 18-jährige Motorradfahrerin ist am Sonntagnachmittag in Gersau mit einer Stützmauer kollidiert. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie ein Helikopter in ein ausserkantonales Spital fliegen musste. Die Strasse war eineinhalb Stunden lang gesperrt.

Die Lenkerin geriet mit ihrem Zweirad aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, prallte dort in eine Stützmauer und kam zu Fall, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte. Nach der Erstversorgung flog sie die Rettungsflugwacht ins Spital.

Die Strasse zwischen Gersau und Brunnen war für die Bergungsarbeiten für eineinhalb Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf.

