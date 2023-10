Auf der Wolfwilerstrasse in Fulenbach SO sind am Montagabend eine Seniorin und ein Senior von einem Auto angefahren und verletzt worden. Keystone

In Fulenbach SO sind am Montagabend ein 75-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau beim Überqueren der Wolfwilerstrasse von einem Auto erfasst worden. Beide mussten durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Dienstag mitteilte.

Passiert sei der Unfall gegen 20.40 Uhr im Bereich Winkelstrasse. Hergang und Ursache werden von der Polizei noch abgeklärt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Am Steuer des Autos sass eine 50-jährige Frau, die vom Zentrum Fulenbach herkommend in Richtung Wolfwil unterwegs gewesen sei. Die Fussgängerin und der Fussgänger sind bei der Kollision laut Polizeiangaben leicht- bis mittelschwer verletzt worden.

sda/tgab