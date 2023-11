Damit wollen die Bundesratskandidaten Beat Jans und Jon Pult punkten

Die SP schickt den Baselstädter Regierungspräsidenten Beat Jans und den Bündner Nationalrat Jon Pult in die Bundesratswahlen am 13. Dezember. Die Fraktion schlägt sie als Nachfolger von Bundesrat Alain Berset vor, wie die Partei am Samstag mitteilte.

25.11.2023