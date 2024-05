Saison 23/24

Vor 10 Jahren gab der Bündner Freeskier sein Debüt im Weltcup, mittlerweile ist Andri Ragettli Weltmeister, X-Games-Sieger und mehrfacher Weltcupsieger. Mit seinen spektakulären Sprüngen und coolen Tricks hat er längst auch Social Media erobert. Eine grosse Fangemeinschaft erreicht der Meister der Lüfte mit der Serie «Andri Ragettli on Tour». Auch in der letzten Saison gewährte er uns wieder Einblicke in seinen Alltag und seine sportlichen Herausforderungen.