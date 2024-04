Steht Ralf Rangnick bald beim FC Bayern München an der Seitenlinie? IMAGO/Sven Simon

Der FC Bayern steht vor dem Umbruch. Trainer-Routinier Rangnick könnte diesen gestalten; er bestätigt eine Kontaktaufnahme. Was erhoffen sich die Münchner von dem Macher mit dem Brausegeschmack?

«Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München», bestätigte Rangnick am Mittwoch, fügte aber an: «Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen.»

Rangnick war jener Mann, der unter anderem Julian Nagelsmann und Marco Rose das Trainersein gelehrt hat. Nagelsmann sagte im November über seinen einstigen Lehrer: «Er ist jemand, der junge Menschen extrem fördert und fordert.»

Ob Ralf Rangnick in diesen Tagen mal an eine Stichelei von 2008 zurückdenkt? «Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, müssen Sie nach München fahren. Wenn Sie flotten Fussball sehen wollen, sind Sie in Hoffenheim richtig.» Das hatte Rangnick als damaliger Trainer der TSG Hoffenheim in Richtung FC Bayern gefrotzelt. Gut eineinhalb Jahrzehnte später hat der Schwabe übereinstimmenden Medienberichten zufolge gute Chancen, selbst beim Rekordmeister für tollen Fussball zu sorgen. Die kleine Provokation von damals bereue Rangnick übrigens, wie er schon vor einiger Zeit erzählte.

Rangnick gilt als Trainer-Wunschkandidat – das freilich erst, nachdem der Leverkusener Meister-Coach Xabi Alonso und Bundestrainer Julian Nagelmann den Bayern-Bossen abgesagt hatten. Nach einer Saison, in der die Münchner in der Bundesliga deutlich abgehängt worden waren, soll er demnach – als C-Lösung – einen Umbruch vollziehen.

«Es gab eine Kontaktaufnahme von Bayern München», bestätigte Rangnick am Mittwoch dem österreichischen Portal «90minuten.at», fügte aber an: «Im Moment gibt es keinen Grund, mich intensiv und konkret damit zu beschäftigen.» Auf die Nachfrage, wann das denn der Fall sei, antwortete er: «In dem Moment, wo die Bayern sagen würden: Wir wollen Sie. Und dann muss ich mich fragen: Will ich das überhaupt?»

Kontrollversessener oder «Entwicklungshelfer»?

Ende Juni und damit kurz vor seinem möglichen Dienstantritt an der Säbener Strasse wird Rangnick 66 Jahre alt. Von den Bayern gab es in dieser Woche bislang keinen Kommentar zu den Spekulationen und Berichten. Der Österreichische Fussball-Bund (ÖFB), für den Rangnick die Nationalmannschaft als Bundestrainer auf die Europameisterschaft vorbereitet, verwies nüchtern auf einen gültigen Vertrag des Deutschen über den Sommer hinaus.

Was erhoffen sich die Münchner von Ralf Rangnick? Zunächst mal kennt er die Bundesliga bestens, war Trainer und Manager etwa in Stuttgart, auf Schalke, bei Hannover 96 und RB Leipzig und machte den Dorfverein Hoffenheim einst als Aufsteiger zum Herbstmeister. Er gilt als sehr akribisch und als kontrollversessen.

Er sehe sich selbst als «Entwicklungshelfer», hatte Rangnick vor zwei Jahren in einem Magazin von Red Bull gesagt, er will Bessermacher und Motivator sein. In einem Verein wie dem FC Bayern, bei dem jahrzehntelange Macher wie Uli Hoeness und Karl-Heinz Rummenigge im Aufsichtsrat sitzen, könnte sich durch die Ankunft eines Coaches, der viel Macht und Gestaltungsspielraum gewohnt ist, eine spannende Konstellation ergeben.

«Er denkt anders als der Mainstream»

Sollte Rangnick, auch nach dem Aus von Niko Kovac 2019 an der Säbener Strasse gehandelt, nun tatsächlich Trainer in München werden, würde der jahrelange Red-Bull-Impulsgeber auf einige Führungskräfte mit Brausenachgeschmack treffen. Sportvorstand Max Eberl, Nachwuchschef Jochen Sauer und Sportdirektor Christoph Freund haben alle eine Energydrink-Vergangenheit. Der eine eine kürzere, die anderen beiden eine längere.

Vor allem Freund kennt Rangnick bestens, war er doch von 2012 bis 2015 quasi dessen rechte Hand bei Red Bull Salzburg. «Er denkt grösser, er denkt anders als der normale Mainstream», beschrieb der Österreicher einmal die Qualitäten des Deutschen, dessen «Konsequenz und Beharrlichkeit» beeindruckend seien.

Rangnick als Förderer von Nagelsmann & Co.

Indem Rangnick während seiner Karriere anders gedacht und anders gehandelt hat als so viele andere, hat er als Inspiration und Förderer für zahlreiche andere Trainer gedient, die heute selber Topmannschaften betreuen. Marco Rose, einst bei Red Bull Salzburg, heute bei RB Leipzig, ist so einer, den man gerne Rangnicks Zögling nennt, oder natürlich Julian Nagelsmann, der lieber Bundestrainer bleibt, als zum FC Bayern zurückzukehren.

Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann im November 2023 im Rahmen des Testspiels zwischen Österreich und Deutschland. IMAGO/MIS

«Er ist jemand, der junge Menschen extrem fördert und fordert», sagte Nagelsmann vor dem Länderspiel Deutschland gegen Österreich im November, als die Mannschaft des Lehrers Rangnick mit 2:0 gegen die Mannschaft des einstigen Schülers Nagelsmann gewann.

Rangnick kann eine Identität stiften

Ob nun Nagelsmann oder Rose – alle von ihnen haben Rangnicks Unmissverständlichkeit schätzen gelernt. «Es braucht eine klare Vereinsphilosophie», dozierte er einmal. «Wenn es keine Fussballidentität gibt, stehst du als Ver­ein für nichts.» Wer bin ich? Was macht mich aus? Rangnick, für Understatement nicht bekannt, kann darauf Antworten geben – und sogar einen ganzen Verein mitziehen. Wenn man ihn lässt.

Ist das «Mia san mia» des FC Bayern mit Rangnicks Kompromisslosigkeit und Kompetenzanspruch zu vereinbaren? Oder prallen da zwei Kulturen aufeinander? «Der grösste Motivator für Menschen ist nicht Geld», sagte Rangnick einmal dem Magazin «Red Bulletin», «sondern einen Chef, Trainer oder Professor zu haben, der oder die dich besser macht. Dann werden dir die Spieler oder Mitarbeiter immer folgen». Wie klingt das, FC Bayern?

Von Manuel Schwarz und Martin Moravec, dpa