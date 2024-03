Xabi Alonso bleibt Trainer bei Leverkusen. David Inderlied/dpa

Aufatmen bei den Leverkusen-Fans: Xabi Alonso bleibt Trainer der Werkself. Dies teilte der 42-jährige am Freitagnachmittag mit.

Linus Hämmerli Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xabi Alonso bleibt Trainer von Bayer Leverkusen.

Unter anderem Liverpool und Bayern München zeigten Interesse an den Diensten des spanischen Trainers.

Am Freitagnachmittag macht Alonso seinen Entscheid öffentlich: «Mein Job ist nicht vorbei hier. Ich will dem Team helfen und den Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln.» Mehr anzeigen

Xabi Alonso war heiss umworben. Unter anderem Klubs wie Liverpool oder Bayern München buhlten um den Leverkusen-Coach. Nun ist klar: Alonso bleibt Trainer von Xhaka und Co.

An der Medienkonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim verkündet der 42-Jährige seinen Entscheid. Er habe die Länderspiel-Pause genutzt, um sich Gedanken über seine Zukunft zu machen. «Meine Entscheidung ist, dass ich Trainer bei Bayer Leverkusen bleiben will», so Alonso am Freitagnachmittag.

«Ich fühle, dass Leverkusen der richtige Ort für mich als junger Coach ist.» Mit Leverkusen reitet Alonso auf einer Erfolgswelle und ist in dieser Saison noch ungeschlagen. «Mein Job ist nicht vorbei hier. Ich will dem Team helfen und den Spielern helfen, sich weiterzuentwickeln.»