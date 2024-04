Vaduz – Baden 6:0 dieci Challenge League, 32. Runde, Saison 23/24 27.04.2024

Der FC Thun kommt nur einen Punkt näher an Leader Sion. Die Auswärtspartie gegen Stade Nyonnais endet torlos.

SDA

Nach drei Duellen mit durchschnittlich vier Toren pro Spiel fielen im vierten Aufeinandertreffen der beiden Teams keine Treffer. Das lag vor allem am Heimteam, das in der Schlussphase solidarisch verteidigte und die anstürmenden Gäste verzweifeln liess. Dank dem einen Punkt verkürzen die Oberländer den Rückstand auf Leader Sion auf drei Zähler.

Am anderen Ende der Tabelle steht Badens direkte Rückkehr in die Drittklassigkeit praktisch fest. Die Aargauer gingen in Vaduz 0:6 unter, womit sie ihre höchste Saisonniederlage egalisierten, und haben vier Runden vor Schluss zwölf Punkte Rückstand auf den FC Schaffhausen, der in Wil 1:0 gewann. Um den Klassenerhalt über das Torverhältnis noch zu schaffen, müssten die in den letzten fünf Partien tor- und punktelos gebliebenen Badener vier ausserordentlich hohe Siege feiern und Schaffhausen viermal verlieren.

Stade Nyonnais – Thun 0:0 dieci Challenge League, 32. Runde, Saison 23/24 27.04.2024

Wil – Schaffhausen 0:1 dieci Challenge League, 32. Runde, Saison 23/24 27.04.2024

Kurztelegramme und Tabelle

Vaduz – Baden 6:0 (2:0). – SR Huwiler. – Tore: 11. Cavegn (Penalty) 1:0. 44. Cavegn 2:0. 50. Djokic 3:0. 65. Golliard 4:0. 85. Pachonik (Eigentor) 5:0. 90. Isik 6:0.

Wil – Schaffhausen 0:1 (0:0). – 1632 Zuschauer. – SR Grundbacher. – Tor: 49. Munsy 0:1.

Stade Nyonnais – Thun 0:0. – SR Qovanaj.

Rangliste: 1. Sion 32/67 (61:22). 2. Thun 32/64 (56:34). 3. Vaduz 32/44 (59:45). 4. Aarau 32/43 (46:47). 5. Neuchâtel Xamax FCS 32/41 (46:41). 6. Stade Nyonnais 32/39 (39:47). 7. Wil 32/38 (41:44). 8. Bellinzona 32/38 (33:43). 9. Schaffhausen 32/36 (33:46). 10. Baden 32/24 (25:70).

sda