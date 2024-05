Reif: «Bei Favre wäre der nächste Riesenkrach vorprogrammiert»

Reif über Bayerns Trainer-Suche: «Bei Favre wäre der nächste Riesenkrach vorprogrammiert» Ralf Rangnick wird nicht Bayern-Trainer. Der Deutsche bleibt Teamchef der österreichischen Nationalmannschaft. Für Marcel Reif ist der Entscheid keine Überraschung. Mit blue Sport spricht er über Rangnicks Motive und mögliche Kandidaten. 02.05.2024

Interview: Jan Arnet Syl Battistuzzi

«Die Verhandlungsposition mit dem österreichischen Verband ist für Ralf Rangnick nicht schlechter geworden, auch was das Salär angeht», so Bayern-Kenner Marcel Reif. Er macht aber vor allem die Dinge, die zuletzt bei den Bayern passiert sind, für die Kehrtwende verantwortlich. «Die Ansprüche werden nicht geringer. Dazu ein Ehrenpräsident, der sich auf diese Art öffentlich einmischt, einen Trainer so abwatscht», betont Reif.

Die Gemengelage sei Rangnick klar gewesen: «Der weiss, was er sich zumuten kann. Der hatte mal ein Burnout. Also wird er kurz nachgedacht haben und nochmal und nochmal und nochmal und dann – danke, nein, da ist es beim österreichischen Verband besser», resümiert der blue Sport Experte.

Die Trainer-Suche bei Bayern sei heuer so schwer, weil «mit diesem Kader ein grosser Umbruch hermuss», glaubt Reif. «Die Möglichkeiten sind gross beim FC Bayern, aber alles unter dem Triple führt dann dazu, dass die Augenbrauen gehoben werden. Und wie schnell Trainer gehen müssen bei den Münchnern, hat man in den letzten Jahren erlebt. Das ist ja ein horrender Trainerverschleiss gewesen», wundert sich Reif und ergänzt: «Rangnick mit seinen 65 Jahren wird sich gesagt haben, das muss ich mir nicht antun.»

Lucien Favre als Coach beim FC Bayern – eine gute Kombi oder eine schlechte Idee? Getty

Was bedeutet die nächste Absage für den FC Bayern?

«Es ist nicht so, dass die Bayern der Rufer in der Wüste sind und alle Kamele rennen sofort los. Das ist im Moment eine Watsch'n, an der sie noch zu knabbern haben werden.» Natürlich sei die Absage peinlich. «Jeder, der jetzt kommt, weiss, dass er bestenfalls fünfte Wahl ist.» Star-Coach Zinédine Zidane kann sich Marcel Reif nicht vorstellen. «Der bräuchte die Sprache und die hat er nicht, weder Englisch noch Deutsch.»

Ob der Schweizer Lucien Favre am Ende der sehnlich gesuchte Bayern-Trainer wird? «Mit seinen klaren Vorstellungen und mit einem Uli Hoeness, der die Dinge so handhabt, wie er sie handhabt – also ich könnte mir vorstellen, da ist der nächste Riesenkrach vorprogrammiert», so Reif. «Natürlich wird sich Max Eberl (Sportvorstand Bayern) erinnern, dass man mit Lucien Favre sehr gut zusammenarbeiten konnte. Die Frage ist, will Lucien Favre diesen FC Bayern?»