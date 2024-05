Stuttgart besiegt Bayern im Spitzenspiel – Dortmund überrollt Augsburg

Stuttgart setzte sich auch dank eines Treffers von Leonidas Stergiou verdient 3:1 gegen Bayern München durch IMAGO/Michael Weber

Borussia Mönchengladbach holt in der drittletzten Runde der Bundesliga beim 2:2 in Bremen einen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Stuttgart gewinnt das Spitzenspiel gegen Bayern 3:1.

SDA

Gladbach hat nach dem Punktgewinn in Bremen fünf Punkte Vorsprung auf den Barrageplatz, könnte durch die Spiele am Sonntag aber nochmals in den Abstiegskampf verwickelt werden. Den Ausgleich für die Mannschaft des Schweizer Trainers Gerardo Seoane erzielte Florian Neuhaus in der Nachspielzeit mittels Penalty. Zuvor hatten die Gladbacher eine frühe Führung verspielt. Während Nico Elvedi in der Innenverteidigung wie üblich durchspielte, sass Goalie Jonas Omlin nach zuletzt wenig überzeugenden Auftritten auf der Bank.

Praktisch gerettet ist Wolfsburg. Die Niedersachsen, bei denen Cedric Zesiger ab der 66. Minute auf dem Feld stand, siegten gegen das bereits als Absteiger feststehende Darmstadt 3:0.

Im Spiel zwischen dem Zweiten Bayern und dem Dritten Stuttgart brachte Leonidas Stergiou die Schwaben mit seinem ersten Saisontreffer in der 29. Minute in Führung. Der aufgerückte Schweizer Verteidiger behielt nach einem Doppelpass mit Deniz Undav die Ruhe und hob den Ball gekonnt über den herausstürmenden Manuel Neuer hinweg ins Netz. Harry Kane traf nur acht Minuten später mit einem verwandelten und äusserst umstrittenen Penalty zum Ausgleich. Die beiden Joker Jeong Woo-Yeong und Silas sorgten in den Schlussminuten für den verdienten Erfolg des VfB, der nur noch zwei Punkte hinter dem Rekordmeister und Champions-League-Halbfinalist liegt.

Der andere deutsche Champions-League-Halbfinalist, Borussia Dortmund, zeigte sich spielfreudiger. Das Team von Nationalgoalie Gregor Kobel bekundete mit Augsburg überhaupt keine Probleme und siegte locker 5:1. Unter die Torschützen reihte sich nicht nur der Augsburger Ruben Vargas, sondern auch Marco Reus. Der gebürtige Dortmunder hatte erst am Freitag seinen Abschied zum Saisonende nach zwölf Profijahren im Dress des BVB angekündigt und traf in seinem 425. Spiel für Dortmund zum 169. Mal.

Telegramme und Tabelle:

Borussia Dortmund – Augsburg 5:1 (4:1). – Tore: 4. Moukoko 1:0. 20. Malen 2:0. 29. Moukoko 3:0. 32. Vargas 3:1. 34. Reus 4:1. 64. Nmecha 5:1. – Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. Augsburg mit Mbabu und Vargas (bis 67.).

VfB Stuttgart – Bayern München 3:1 (1:1). – Tore: 29. Stergiou 1:0. 37. Kane (Penalty) 1:1. 83. Jeong Woo-Yeong 2:1. 93. Katompa Mvumpa 3:1. – Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Stergiou.

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 2:2 (1:1). – Tore: 8. Hack 0:1. 45. Woltemade 1:1. 65. Woltemade 2:1. 91. Neuhaus (Penalty) 2:2. – Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (Ersatz).

Wolfsburg – Darmstadt 98 3:0 (2:0). – Tore: 8. Wimmer 1:0. 10. Wind 2:0. 92. Cerny 3:0. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger (ab 65.).

Die weiteren Spiele. Freitag: Hoffenheim – RB Leipzig 1:1. – Samstag: 1. FC Köln – SC Freiburg 18.30. – Sonntag: Union Berlin – Bochum 15.30. Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 17.30. Heidenheim – Mainz 05 19.30.

