Ruben Vargas freut sich gegen Darmstadt über seinen zweiten Saisontreffer. Bild: Imago

Ruben Vargas erzielt in der Bundesliga sein erstes Tor seit August. Der Innerschweizer trifft beim 6:0 von Augsburg beim Schlusslicht Darmstadt. Im Rennen um Platz 4 bleibt Dortmund vor Leipzig.

Ruben Vargas und Kevin Mbabu erlebten einen perfekten Samstagnachmittag. Innerhalb von 29 Minuten erspielten sich die Augsburger in Darmstadt einen 5:0-Vorsprung. Fast jeder Treffer war begleitet von einem Darmstädter Fehlpass, auch das 4:0 von Vargas in den 25. Minute. Der Luzerner traf nach einem Doppelpass mit dem ehemaligen St. Galler Ermedin Demirovic, der zudem in der 24. Runde seine Saisontreffer 13 und 14 erzielte.

Für Vargas war es ein kleiner Befreiungsschlag. Der 25-Jährige war zwischen der 1. Runde und dem Gastspiel in Darmstadt nur an einem Treffer beteiligt gewesen, mit einem Assist im letzten November. Effektiver agierte er zuletzt in der Nationalmannschaft mit zwei Toren in den letzten drei Länderspielen.

Für Darmstadt bleibt die klare Niederlage rechnerisch ohne grosse Folgen, weil auch Union Berlin (0:1 gegen Dortmund) und Bochum (1:4 gegen Leipzig) verloren. Der Vorletzte FSV Mainz kam gegen Borussia Mönchengladbach im Trainerduell zwischen Bo Henriksen und Gerardo Seoane auch nur zu einem 1:1. Für die mit Silvan Widmer in die Partie gestarteten Mainzer traf Jonathan Burkhardt in der Startviertelstunde, der Ausgleich für die Gladbacher um Verteidiger Nico Elvedi gelang dem formstarken Nathan Ngoumou nach der Pause.

Dortmund und Leipzig im Gleichschritt

Im Rennen um Platz 4 sind die Abstände gleich geblieben. Dortmund sicherte sich den 2:0-Sieg bei Union Berlin durch einen schönen Treffer von Karim Adeyemi kurz vor der Pause und einem späten Tor des Niederländers Ian Maatsen. Leipzig musste beim 4:1 in Bochum bis zur Einwechslung seines Topstürmers Lois Openda warten, ehe das entscheidende 2:1 fiel (68.). Für den Belgier war es der 17. Saisontreffer, an dessen Ursprung ein Ballverlust des ehemaligen Grasshoppers Noah Loosli stand.

Dortmund hat als Vierter einen Punkt Vorsprung auf Leipzig und sieben auf die Eintracht Frankfurt, die in Heidenheim zu einem glückhaften 2:1 kam.

Telegramme

Union Berlin – Borussia Dortmund 0:2 (0:1). – 22'012 Zuschauer. – Tore: 41. Adeyemi 0:1. 90. Maatsen 0:2. – Bemerkungen: Borussia Dortmund ohne Kobel (verletzt).

Bochum – RB Leipzig 1:4 (1:1). – Tore: 7. Wittek 1:0. 30. Olmo 1:1. 68. Openda 1:2. 71. Ordets (Eigentor) 1:3. 72. Poulsen 1:4. – Bemerkungen: 86. Rote Karte gegen Kwarteng (Bochum, grobes Foul). Bochum mit Loosli.

Mainz 05 – Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0). – Tore: 12. Burkardt 1:0. 55. Ngoumou 1:1. – Bemerkungen: 84. Gelb-Rote Karte gegen Kohr (Mainz 05). Mainz 05 mit Widmer (bis 76.), ohne Fernandes (verletzt). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi, ohne Omlin (verletzt).

Darmstadt 98 – Augsburg 0:6 (0:5). – Tore: 1. Tietz 0:1. 12. Jensen 0:2. 20. Demirovic 0:3. 25. Vargas 0:4. 29. Demirovic 0:5. 84. Tietz 0:6. – Bemerkungen: Augsburg mit Mbabu und Vargas.

Heidenheim – Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1). – 15'000 Zuschauer. – Tore: 38. Gimber (Eigentor) 0:1. 49. Nkounkou 0:2. 59. Pieringer 1:2.

sda