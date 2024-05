Gregor Kobel öffnet für blue Sport sein Foto-Album Gregor Kobel strahlt als kleiner Knirps über beide Ohren. Bild: zvg Schon früh stemmt Kobel seine ersten Pokale in die Höhe. Bild: zvg Selbst ein gebrochener Arm konnte ihn nicht davon abhalten, im Training zu erscheinen. Bild: zvg Kobel (obere Reihe, zweiter von links) trägt lange Haare. Ein ehemaliger Trainer vermutet, dass er die nur hatte, um seine Schrammen zu verdecken. Bild: zvg Auch im Winter wird gekickt und das natürlich erfolgreich. Bild: zvg Seine ersten Schritte auf dem Fussballplatz machte Kobel aber nicht bei GC, sondern beim FC Seefeld. Bild: zvg Träumt der kleine Kobel hier schon von der grossen Karriere? Bild: zvg Kobel geniesst die Zeit in einem Feriencamp für Goalies. Bild: zvg Im GC-Goalie-Dress macht Kobel schon in jungen Jahren eine gute Falle. Bild: zvg Immer wieder darf er sich eine Medaille um den Hals hängen lassen. Bild: zvg Später werden die Pokale noch etwas grösser. Bild: zvg Gregor Kobel (unten links im violetten Shirt) posiert mit der Junioren-Nati. Bild: zvg In Kobels Foto-Kiste liegt auch ein Foto seines Vaters, der einst als Hockey-Profi für ZSC, Davos und Kloten spielte. Bild: zvg Und dieses Selfie mit Stéphane Chapuisat wollte Kobel unbedingt. Sehr zum Erstaunen des ehemaligen BVB-Torjägers. Bild: zvg Gregor Kobel öffnet für blue Sport sein Foto-Album Gregor Kobel strahlt als kleiner Knirps über beide Ohren. Bild: zvg Schon früh stemmt Kobel seine ersten Pokale in die Höhe. Bild: zvg Selbst ein gebrochener Arm konnte ihn nicht davon abhalten, im Training zu erscheinen. Bild: zvg Kobel (obere Reihe, zweiter von links) trägt lange Haare. Ein ehemaliger Trainer vermutet, dass er die nur hatte, um seine Schrammen zu verdecken. Bild: zvg Auch im Winter wird gekickt und das natürlich erfolgreich. Bild: zvg Seine ersten Schritte auf dem Fussballplatz machte Kobel aber nicht bei GC, sondern beim FC Seefeld. Bild: zvg Träumt der kleine Kobel hier schon von der grossen Karriere? Bild: zvg Kobel geniesst die Zeit in einem Feriencamp für Goalies. Bild: zvg Im GC-Goalie-Dress macht Kobel schon in jungen Jahren eine gute Falle. Bild: zvg Immer wieder darf er sich eine Medaille um den Hals hängen lassen. Bild: zvg Später werden die Pokale noch etwas grösser. Bild: zvg Gregor Kobel (unten links im violetten Shirt) posiert mit der Junioren-Nati. Bild: zvg In Kobels Foto-Kiste liegt auch ein Foto seines Vaters, der einst als Hockey-Profi für ZSC, Davos und Kloten spielte. Bild: zvg Und dieses Selfie mit Stéphane Chapuisat wollte Kobel unbedingt. Sehr zum Erstaunen des ehemaligen BVB-Torjägers. Bild: zvg

Vor dem bislang grössten Spiel seiner Karriere öffnet Gregor Kobel exklusiv für blue Sport sein Foto-Album. Mit dem Gewinn der Champions League könnte sich der BVB-Goalie einen Traum erfüllen.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Wie schon im Vorjahr wird BVB-Goalie Gregor Kobel vom «Kicker» zum besten Bundesliga-Torhüter der abgelaufenen Saison gekürt. Auch international glänzt der 26-Jährige. Mit seinen Paraden hat er wesentlich dazu beigetragen, dass Dortmund im Champions-League-Final steht und dort am 1. Juni im Wembley-Stadion Real Madrid herausfordert (21 Uhr live auf blue Sport).

Kobels Erfolg ist nicht nur das Ergebnis von Talent, sondern auch von harter Arbeit, Disziplin und der Unterstützung seiner Familie, ehemaliger Trainer und des gesamten Umfelds. In der Doku «Gregor Kobel – vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen» erklärt der Sohn eines Eishockey-Profis unter anderem, warum er nicht in die Fussstapfen seines Vaters getreten ist, weshalb er die Matura nicht abgeschlossen hat und wie es sich anfühlt, am letzten Spieltag den Meistertitel zu verspielen.

Und natürlich drückt auch die Liebe zum BVB durch: «Es ist ein mega Verein, um hier zu spielen», sagt Kobel, der es geniesst, «jedes zweite Wochenende vor 80'000 Leuten zu spielen». Auch die Geschichte des Vereins sowie die ganze Atmosphäre faszinieren Kobel. «Und auch die Möglichkeit, international immer auf Topniveau mitspielen zu können.»

Kobel wird zum Selfie-Jäger

Mit dem Triumph in der Champions League könnte Gregor Kobel mit Dortmund weiter Geschichte schreiben und sich unsterblich machen. Ein Schweizer hat dieses Kunststück mit dem BVB schon vollbracht. Stéphane Chapuisat stemmte in der Saison 1996/97 den Henkelpott in die Höhe, nachdem er zuvor mit dem BVB schon je zweimal die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewinnen konnte. Kobel kennt die Geschichte …

Kobel: «Für mich war klar, dass ich ein Foto mit Chapuisat machen will» Gregor Kobel ist eine feste Grösse beim BVB und ist auf bestem Weg, Geschichte zu schreiben. Wenn eine Vereinslegende wie Stéphane Chapuisat auftaucht, dann drückt aber auch bei Kobel noch der Fan durch. 24.05.2024

«Gregor Kobel – vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen»

In der Doku «Gregor Kobel – vom Züri-Knirps zum BVB-Riesen» spricht Kobel mit blue Sport über seinen Werdegang und seine Ziele. Philipp Degen, sein Spielerberater, berichtet über die akribische Karriereplanung und ehemalige Trainer erinnern sich an den kleinen Jungen, der schon in frühen Jahren mit seinem Ehrgeiz beeindruckte.

Hier siehst du die Doku in voller Länge: