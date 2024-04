Schweinsteiger setzt 2012 im Elfmeterschiessen auf dem Weg in den Final den Schlusspunkt. Imago

Es ist eine Paarung, auf die sich jeder Fussball-Fan freut: Bayern München trifft im Halbfinal der Champions League auf Real Madrid. blue Sport blickt zurück auf legendäre Duelle zwischen den beiden Schwergewichten.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstag treffen im Halbfinal-Hinspiel der Champions League Bayern München und Real Madrid aufeinander. Es ist so etwas wie die Mutter aller Europapokalspiele.

Bereits 26 Mal trafen die beiden Schwergewichte aufeinander. Kein anderes Duell gab es auf europäischem Parkett öfters.

Der Blick zurück macht definitiv Lust auf mehr.

blue Sport überträgt alle Spiele der Champions League live. Mehr anzeigen

Bislang trafen Bayern München und Real Madrid in der Champions League – beziehungsweise vor 1992 im Landesmeister-Pokal – schon 26 Mal aufeinander. Keine andere Begegnung wurde im Europapokal so häufig gespielt. Die Madrilenen führen nach Siegen 12:11, drei Spiele endeten Unentschieden.

Bereits acht Mal standen sich Bayern und Real im Halbfinal gegenüber, in einem Final noch nie. Daran wird sich auch in diesem Jahr nichts ändern. Als Appetizer wirft blue Sport vor dem Kracher-Duell einen Blick in den Rückspiegel.

FC Bayern München - Real Madrid CF Di 30.04. 19:55 - 23:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Bayern München - Real Madrid CF Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 7h 30min 15sek

Elber wird nach Blitzheilung zum Bayern-Held

Im Jahr 2000 scheidet Bayern gegen Real im Halbfinal aus, 2001 kommt es zur Neuauflage. Bayern-Coach Ottmar Hitzfeld überrascht und lässt Giovanne Elber nur zwölf Tage nach einem Eingriff am Knie als einzige Sturmspitze auflaufen. In der 55. Minute erzielt der Brasilianer im Bernabéu das einzige Tor der Partie und gibt sich ein Küsschen aufs Knie. Es sei ein «Wunder», kommentierte Elber seine Blitzheilung und gab zu, dass er bei seinem Schuss aus der Drehung gar nicht gewusst habe, wo genau sich das Tor befinde. Acht Tage später eröffnet Elber auch beim 2:1-Sieg im Rückspiel das Skore. Die Bayern-Revanche ist perfekt.

Giovanni Elber küsst sich nach seinem Treffer das Knie. Screenshot: fcbayern.com

Das schnellste Tor der Champions-League-Geschichte

Im Februar 2007 verliert Bayern das Achtelfinal-Hinspiel auswärts bei Real 2:3. Aufgrund der damals noch geltenden Auswärtstorregel kein schlechtes Ergebnis. Klar ist indes, dass Bayern nur ins Viertelfinale vorstossen kann, wenn sie einen Treffer erzielen. Diesen erzielt der Niederländer Roy Makaay dann schneller als erträumt nach nur 10,12 Sekunden – es ist das bis heute schnellste Tor der Champions-League-Geschichte. Am Ende gewinnt Bayern 2:1 und erreicht die nächste Runde.

Irrer Elfmeter-Krimi auf dem Weg in das «Finale dahoam»

2012 setzt sich Bayern letztmals in einem K.o.-Duell gegen Real Madrid durch. Schon im Hinspiel in München geht es hoch zu und her. In der 90. Minute versetzt Mario Gómez die 66’000 Zuschauer mit seinem Treffer zum 2:1 in Ekstase. Acht Tage später steht es im ausverkauften Estadio Santiago Bernabéu nach einem Doppelpack Ronaldos in der Startviertelstunde 2:0 für Real. Den Fehlstart korrigiert Arjen Robben, der in der 27. Minute per Elfmeter zum 1:2 trifft und das Gesamtskore ausgleicht. Aus dem Spiel heraus fallen keine weiteren Tore und so fällt die Entscheidung im Kampf um den Final-Einzug im Elfmeterschiessen.

Und dieses ist an Spannung nicht zu überbieten. Während Manuel Neuer die ersten beiden Versuche der Madrilenen hält, verwandeln David Alaba und Mario Gómez für die Bayern. Real kommt aber noch einmal ran, weil Philipp Lahm und Toni Kroos scheitern. Dann aber schiesst Reals Sergio Ramos in den Nachthimmel, ehe Bastian Schweinsteiger alles klarmacht. «Wir sind zwar alle tot, aber überglücklich», gab Schweinsteiger zu Protokoll, sein Trainer Jupp Heynckes sprach von einer «magischen Nacht» und der heutige Ehrenpräsident Uli Hoeness meinte: «Heute war das Spiel der Spiele. Real gegen Bayern, das ist natürlich ein Highlight, das erlebt man nur ein paar Mal im Leben.»

Die letzten drei Duelle gehen alle an Real Madrid

2014 gewinnt Real das Halbfinal-Hinspiel 1:0, die grosse Show folgt dann im Rückspiel in München. Cristiano Ronaldo und Sergio Ramos treffen auf dem Weg zum 4:0-Sieg doppelt und fügen Bayern die höchste Heimniederlage im Europapokal zu.

Cristiano Ronaldo wird 2014 zum Bayern-Alptraum. Imago

2017 gehen die Königlichen mit einem 2:1-Vorsprung ins Viertelfinal-Rückspiel vor eigener Kulisse. Bayern wirft alles in die Waagschale und erzwingt eine Verlängerung – dort geht den ab der 84. Minute nach einer Roten Karte gegen Arturo Vidal in Unterzahl spielenden Bayern aber die Luft aus. Ronaldo mit einer Doublette und Asensio führen Real zu einem 4:2-Sieg und somit ins Halbfinale.

2018 kommt es im Halbfinal zum bislang letzten Aufeinandertreffen der beiden europäischen Schwergewichte. Nach dem 2:2 im Rückspiel schwärmt der damalige Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge: «Wir haben das beste Champions League-Spiel gesehen, das ich mit Bayern München in den letzten fünf Jahren erlebt habe.» Weil Real das Hinspiel auswärts 2:1 gewinnt, reicht dem FCB die starke Leistung trotzdem nicht zum Weiterkommen.

Streller: «Dortmunds Stärke ist die Aussenseiterrolle» blue Sport Experte Marco Streller blickt auf die Halbfinals in der Champions League. Der ehemalige Stürmer erklärt, wo er die Stärken der Klubs sieht und verrät, wer für ihn die Favoriten sind. 29.04.2024

«Er ruht sich nicht aus» – so tickt Bayerns Supertalent Jamal Musiala Mit 21 Jahren hat sich Jamal Musiala bei den Bayern bereits zu einem Leistungsträger entwickelt. Teamkollegen und einstige Weggefährten erklären, was das Supertalent auszeichnet. 05.03.2024