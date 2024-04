Streller blickt auf die Halbfinals in der Champions League blue Sport Experte Marco Streller blickt auf die Halbfinals in der Champions League. Der ehemalige Stürmer erklärt, wo er die Stärken der Klubs sieht und verrät, wer für ihn die Favoriten sind. 29.04.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain heissen die vier Halbfinalisten der diesjährigen Champions League.

blue Sport Experte Marco Streller schätzt die Chancen auf die Finalteilnahme ein und verrät uns, wo die Stärken der Klubs liegen.

Die Favoriten heissen für Streller Real Madrid und Paris Saint-Germain. Doch der ehemalige Stürmer hat ein ganz anderes Bauchgefühl. Mehr anzeigen

Bayern München

«Sie zeigen in Meisterschaft und Champions League zwei verschiedene Gesichter. Ihr grosser Vorteil ist, dass sie sich auf einen Wettbewerb konzentrieren können, weil sie im DFB-Pokal und der Meisterschaft den Titel nicht holen konnten. Mit Harry Kane haben sie sicher einen Stürmer im Team, der weiss, wo das Tor steht. Gegen Arsenal haben sie überrascht und die zwei stärksten Spiele in dieser Saison gezeigt.»

Real Madrid

«Real Madrid schafft es immer, bessere Mannschaften – von denen es nicht viele gibt – auszuschalten. Das haben wir ja gegen Manchester City gesehen. Sie sind unglaublich effizient und können super verteidigen. Das haben sie gegen City gezeigt, als sie fast zu zehnt am eigenen Strafraum gestanden sind. Dazu haben sie auch die individuelle Klasse und auch die Geschwindigkeit vorne, wo sie jederzeit einen Konter fahren und ein Tor erzielen können. Gegen Bayern werden sie sicher etwas mehr Ballbesitz haben als gegen City. Insgesamt haben sie einfach unfassbar viel Qualität in der Mannschaft. Für mich ist Real Madrid der klare Favorit auf den Champions-League-Titel.»

Borussia Dortmund

«Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie es in das Halbfinale der Champions League schaffen in dieser Saison. Wirklich nicht. Schon gegen PSV Eindhoven hätten sie aufgrund der zweiten Halbzeit im Rückspiel rausfliegen müssen. Da brauchte es einmal mehr einen überragenden Gregor Kobel, der sie da im Spiel gehalten hat. Gegen Atlético Madrid, vor allem im Rückspiel, war das hervorragend. Zwar nicht über 90 Minuten, aber phasenweise war das wirklich super. Das Publikum im Rücken peitscht sie natürlich auch an, das hat man im Rückspiel gemerkt. Ihre grosse Chance ist aber, dass sie krasser Aussenseiter sind. Aber sie wissen auch, wenn sie es irgendwie ins Finale schaffen, dann ist das ein Spiel und da ist immer alles möglich. Schon in den Gruppenspielen waren sie gegen PSG nicht chancenlos.»

Paris Saint-Germain

«Die grosse Stärke von Paris Saint-Germain heisst Kylian Mbappé. Er ist ein Mann für die grossen Spiele. Er hatte im Viertelfinale nicht wirklich Glanzauftritte, schlussendlich hat er aber dennoch wieder zwei Tore erzielt. Man nimmt das einfach so zur Kenntnis, aber seine Quote ist auch dieses Jahr wieder unfassbar. Was wäre das nur für eine Geschichte, wenn er sich mit dem Meistertitel, den sie sich in Paris so sehnlichst wünschen, verabschieden könnte. Ich glaube schon, dass dieses ganze ‹Theater› um Mbappé PSG nun auch beflügeln könnte. Er wird ihr grosser Trumpf sein, auch wenn sie sonst natürlich ebenfalls hervorragende Spieler haben.»

Wer kommt ins Finale?

«Mein Verstand sagt, dass Real Madrid und Paris Saint-Germain ins Finale kommen. Mein Bauchgefühl sagt aber, es gibt ein deutsches Finale. Ich weiss auch nicht weshalb, denn alles Rationale spricht eigentlich dafür, dass es Real Madrid gegen PSG sein müsste.»