Ex-YB-Coach Raphael Wicky war am Dienstag zu Gast im Champions-League-Studio von blue Sport und sprach auch über seine Begegnung mit ManCity-Trainer Pep Guardiola.

Raphael Wicky blickt bei blue Sport zurück auf sein Trainerduell gegen Pep Guardiola in der Champions League.

Der Ex-YB-Trainer spricht über seine spezielle Begegnung mit dem ManCity-Coach, mit dem er sich nach dem Spiel noch unterhalten konnte.

Wicky analysiert ausserdem das spektakuläre Viertelfinal-Hinspiel zwischen Real Madrid und ManCity (3:3) und sagt, warum er die Engländer nun im Vorteil sieht. Mehr anzeigen

Mit den Young Boys durfte Raphael Wicky in dieser Saison in der Gruppenphase der Champions League gegen Titelverteidiger Manchester City antreten. Insbesondere im Heimspiel (1:3) gaben die Berner dabei eine sehr gute Figur ab, bei der 0:3-Niederlage in Manchester blieb YB dann chancenlos.

Trotzdem konnte Wicky durchaus Eindruck bei Citys Star-Trainer Pep Guardiola hinterlassen. Wie der 46-Jährige bei blue Sport erzählt, hat ihn der Katalane nach dem Spiel in Manchester zu einem Schwatz eingeladen. «Er hat mir (beim Handshake nach dem Schlusspfiff) gesagt, der Rotwein stehe bereit. Ich bin dann auch tatsächlich zu ihm gegangen und wir haben ein wenig geplaudert», so der im März bei YB entlassene Wicky.

Raphael Wicky und Pep Guardiola standen sich in dieser Saison zweimal gegenüber.

Das sei für ihn sehr interessant gewesen, meint der Walliser. Wicky: «Einem Guardiola begegnest du ja nicht gerade jedes Wochenende. So ist es auch für mich etwas Spezielles, wenn du gegen die Top-Trainer antreten und danach auch noch mit ihnen diskutieren kannst.»

«Real wird sich ärgern»

Guardiola holt mit City am Dienstag im Viertelfinal-Hinspiel auswärts gegen Real Madrid ein 3:3. Die Engländer seien mit dem Resultat eher zufrieden, glaubt Wicky: «Ein guter Punkt für City. Ich glaube, Real Madrid wird sich ärgern. Sie haben die eine oder andere gute Torchance ausgelassen und hatten Konter, die sie besser hätten ausspielen können.»

Der frühere Nationalspieler glaubt nicht, dass sich die Spanier in einer Woche in Manchester wieder so viele Torchancen erspielen können. «In Manchester wird das noch einmal eine Spur schwieriger. Ich tippe im Rückspiel auf einen Heimsieg von City.»