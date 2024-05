Am Montagnachmittag landen die Schweizer WM-Spieler in Kloten. Inzwischen sind die Stars in der Eishalle Kloten eingetroffen und werden von den Fans gefeiert. Hier bist du live dabei.

Redaktion blue Sport Martin Abgottspon

Kevin Fiala wird von den Emotionen übermannt. Als der wertvollste Spieler des Turniers (MVP) nach einem Rückblick auf die Spiele der Schweizer Nati ans Mikrofon tritt, da fliessen bei ihm die Tränen. «Ich bin gestern wirklich sehr traurig gewesen, das jetzt nochmal zu sehen, tut extrem weh», so der NHL-Crack. Danach bricht er das Interview ab.

Kevin Fiala hat die Final-Niederlage noch nicht verdaut. Bild: Keystone

Sven Andrighetto meint vor den rund 1500 bis 2000 Fans: «Die Silbermedaille tut immer noch nicht gut, ist immer noch sehr bitter. Aber ein solcher Empfang tut gut. Jetzt ist es halt so, da braucht man jetzt etwas Zeit, um das zu verarbeiten. Eine Saison, mit Meistertitel und WM-Silber hätte ich am Anfang natürlich unterschrieben. Aber am Ende will man natürlich den Titel holen.»

Nati-Coach Patrick Fischer sagt an seine Spieler gerichtet: «Das sind Riesenhelden. Für mich seid ihr alle Weltmeister. Ich kann mich nur bedanken.»

Empfang für die Schweizer Silber-Helden

Auch wenn es für Gold nicht gereicht hat, will die Schweizer Hockey-Nati die erfolgreiche WM-Kampagne mit ihren Fans feiern. Das Team von Nationaltrainer Patrick Fischer wird am Montag um 14 Uhr in der Eishalle in Kloten eintreffen.

Der Verband teilte mit, dass die Nationalmannschaft von Prag aus nach Zürich fliegen und dort gegen Mittag ankommen wird. Die Medaillenübergabe findet in der Eishalle der Flyers ab circa 14 Uhr statt, die Türen werden ab 12.45 Uhr für das Publikum geöffnet sein.