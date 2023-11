Roman Josi trifft bei 2:4-Pleite gegen Seattle Kraken Trotz des zweiten Saisongoals von Roman Josi verloren die Nashville Predators ihr Auswärtsspiel gegen die Seattle Kraken 2:4. Der Berner Verteidiger erzielte in der 37. Minute mit einer schönen Direktabnahme im Powerplay den 2:2-Ausgleich. 03.11.2023

Mit Roman Josi, Timo Meier und Pius Suter reihen sich in der Nacht auf Freitag in der NHL gleich drei Schweizer unter die Torschützen ein.

Trotz dem zweiten Saisongoal von Roman Josi verloren die Nashville Predators ihr Auswärtsspiel gegen die Seattle Kraken 2:4. Der Berner Verteidiger erzielte in der 37. Minute mit einer schönen Direktabnahme im Powerplay den 2:2-Ausgleich. Nur 24 Sekunden später ging Seattle jedoch erneut in Führung und brachte diese über die Zeit.

Auch Timo Meier in Diensten der New Jersey Devils traf in Überzahl und ebenfalls zum zweiten Mal in dieser Saison. Das 3:0 des Appenzellers beim 5:3-Auswärtssieg gegen die Minnesota Wild war wegweisend. Für die Devils war es der fünfte Sieg aus den letzten sechs Spielen. Während bei New Jersey Jesper Bratt mit vier Skorerpunkten (davon 1 Tor) glänzte, fehlte Captain Nico Hischier weiterhin verletzt.

Pius Suter traf in seinem neunten Spiel für die Vancouver Canucks zum ersten Mal. Mit dem Tor zum 8:0 in der 38. Minute trug der Zürcher Drittlinien-Center beim 10:1-Kantersieg seines Teams auswärts gegen die desolat auftretenden San Jose Sharks zum Spektakel bei. Vancouvers Captain Quinn Hughes überzeugte mit einem Tor und vier Assists. Derweil bleiben die Sharks als einziges Team der Liga ohne Sieg.

Für Einmal ohne persönliches Erfolgserlebnis blieb Kevin Fiala. Dem St. Galler Stürmer gelang beim 3:2-Sieg seiner Los Angeles Kings in Ottawa weder ein Tor noch ein Assist, nachdem er zuvor in acht Partien immer mindestens einen Skorerpunkt realisiert hatte.

