Darwin Núñez trifft für Liverpool gleich doppelt. Bild: IMAGO/ZUMA Wire

Die Europa League überzeugt auch diese Woche mit zahlreichen Traumtoren. Vom gefühlvollen Lupfer bis zum knallharten Volley-Hammer ist alles dabei. Die Highlights vom Donnerstag im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Europa- und Conference League kam es am Donnerstagabend zu einigen spektakulären Toren.

Unter anderem trafen Leverkusens Florian Wirtz und Liverpools Darwin Núñez sehenswert.

Mit den Highlights von blue Sport kannst du dich durch die Geschehnisse des Donnerstags klicken. Mehr anzeigen

Wirtz und Juninho streicheln den Ball ins Tor

Leverkusen bleibt dank Schicks Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit in dieser Saison ungeschlagen. Die Stilnoten beim 2:2 gegen Qarabag gehen aber an Supertalent Florian Wirtz und Qarabag-Stürmer Juninho. Zuerst ist es der Brasilianer, der das Leder hauchzart über Leverkusen-Goalie Kovar lupft, wenig später tut es ihm das deutsche Supertalent auf der Gegenseite gleich. Zwei Tore, zwei Gedichte.

Qarabag – Leverkusen 2:2 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Núñez-Tore entzücken Jürgen Klopp

Bei seinem vorerst letzten europäischen Abenteuer darf Jürgen Klopp im Achtelfinal-Hinspiel gleich fünfmal jubeln. Liverpool lässt Sparta Prag keine Chance und gewinnt 5:1. Besonders sehenswert sind dabei die beiden Tore von Liverpool-Stürmer Darwin Núñez.

Sparta Prag – Liverpool 1:5 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Das Aufblitzen eines Weltklasse-Talents

Pierre-Emerick Aubameyang gehörte einst zu den gefürchtetsten Stürmern Europas. Mittlerweile kickt der 34-Jährige bei Olympique Marseille, lässt sein Können aber immer wieder aufblitzen. So auch am Donnerstagabend mit einem sehenswerten Lupfer gegen Villarreal.

Marseille – Villarreal 4:0 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

David Doudera lässt das San Siro verstummen

Am Ende schaut für Slavia Prag beim Auswärtsspiel im mailändischen San Siro zwar eine 2:4-Niederlage heraus, immerhin dürfen sich die Tschechen aber über die beiden Tore des Abends freuen. Mit einem sehenswerten Volley stellt David Doudera zwischenzeitlich auf 1:1 und lässt die zuvor aufgekommene Feierstimmung im alterwürdigen Stadion sofort verstummen. In der zweiten Halbzeit haut dann auch noch Ivan Schranz einen raus – die Niederlage lässt sich dennoch nicht abwenden.

Milan – Slavia Prag 4:2 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Die restlichen Partien des europäischen Donnerstags

Freiburg – West Ham 1:0 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Benfica – Rangers 2:2 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024

Roma – Brighton 4:0 Europa League, Achtelfinal-Hinspiel 07.03.2024