Von Ballmoos: «Wie haben zu viele Fehler gemacht» 15.02.2024

Ein Eigentor, ein Penalty und ein weiterer unnötiger Gegentreffer bringen die Young Boys im Sechzehntelfinal der Europa League gegen Sporting ins Hintertreffen. David von Ballmoos und Sandro Lauper sind bedient.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys verlieren das Hinspiel der Sechzehntelfinals der Europa League gegen Sporting Lissabon 1:3.

Damit haben die Berner vor dem Rückspiel in einer Woche eine schwierige Ausgangslage, um weiter europäisch spielen zu können.

David von Ballmoos und Sandro Lauper sprechen im Interview mit blue Sport über das Spiel und suchen nach den Gründen für die Niederlage. Mehr anzeigen

Die Young Boys verlieren das Hinspiel gegen Sporting Lissabon mit 1:3 und brauchen nächste Woche in Portugal schon ein kleines Wunder, um sich noch für die Achtelfinals der Europa League qualifizieren zu können. Das Duell scheint vorentschieden.

Weshalb? Sandro Lauper bringt es nach dem Spiel im Interview mit blue Sport auf den Punkt: «Einerseits stand uns eine super Mannschaft gegenüber, andererseits habe ich das Gefühl, dass wir zu wenig gemacht haben und dass wir mehr hätten herausholen können.»

Goalie David von Ballmoos, der den Penalty vor dem 0:2 verschuldete, sagt: «Wir wussten, dass wir ein perfektes Spiel brauchen. Das war es nicht, definitiv nicht.» Schlecht sei der Auftritt der Berner aber auch nicht gewesen, so der Keeper. «Wir haben einfach den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Das hat uns gekillt.»

Der Plan der Berner ging nicht auf

Der Pechvogel des Abends war Aurèle Amenda. Der 20-jährige Innenverteidiger der Young Boys vergab zunächst eine Mega-Chance aufs Führungstor, traf dann wenig später ins eigene Tor und beging kurz nach Wiederanpfiff ein unnötiges Foulspiel, das vor dem entscheidenden 3:1 zum Freistoss führte. «Das war übermotiviert», so das Verdikt von Ex-Nati-Spieler Gelson Fernandes im Studio von blue Sport.

«Das frühe Tor nach der Pause hat uns weh getan, es war schwierig, zurückzukommen», sagt Lauper. Der Plan sei es gewesen, nach dem Wiederanpfiff direkt nachzulegen, nachdem Cedric Ittens vermeintlicher Ausgleichstreffer unmittelbar vor dem Pausenpfiff nicht gezählt hatte.

Lauper: «Wir haben zu wenig gemacht» 15.02.2024

«Man kann die Gründe suchen, weshalb es nicht geklappt hat. Auf der anderen Seite ist immer auch ein Gegner, der auch gut aus der Pause kommen will. Sporting hat das sicher auch gut gemacht, sie haben sehr gut verteidigt», so der Mittelfeldspieler.

YB gibt sich noch nicht geschlagen

Den Kopf in den Sand stecken wollen die Berner aber nicht. «Wir müssen in einer Woche noch eine Schippe drauflegen», sagt Von Ballmoos. Und Lauper meint: «Auch wenn es am Ende nicht reichen sollte, werden wir noch einmal alles geben. Wir wollen unbedingt zeigen, was wir können.»

Aurèle Amenda : «Dans ce genre de match, les détails comptent» Le jeune défenseur d'YB revient sur la défaite assez lourde de son équipe face au Sporting en Europa League. 15.02.2024