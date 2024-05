Lorenzo Insigne, Leonardo Bonucci, Ciro Immobile und Marco Verratti (von links) – vor drei Jahren allesamt noch Schlüsselspieler beim EM-Triumph der Italiener – stehen nicht im Aufgebot von Luciano Spalletti. imago

Italiens Nationalcoach Luciano Spalletti verzichtet für die Europameisterschaft auf Marco Verratti und Ciro Immobile, die vor drei Jahren beim Titelgewinn noch eine wichtige Rolle innehatten.

Der in Katar spielende Verratti (31) und Lazio Roms Stürmer Immobile (34) sind nicht Teil des italienischen 30-Spieler-Aufgebots, das bis am 7. Juni noch auf 26 Namen reduziert werden muss.

Mit dabei ist aber Francesco Acerbi – trotz der jüngsten Rassismus-Vorwürfe gegen ihn. Der 36-jährigen Abwehrspieler von Inter Mailand war im März von der Nationalmannschaft abgereist, nachdem ihm sein Gegenspieler Juan Jesus von Napoli nach einer Serie-A-Partie eine rassistische Beleidigung vorgeworfen hatte. Ein Sportgericht hatte Acerbi anschliessend aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für die EM-Vorbereitung kehrt der Innenverteidiger nun in den Kader zurück.

Ebenfalls ein Aufgebot erhalten hat der 23-jährige Nicolo Fagioli von Juventus Turin, dessen siebenmonatige Sperre wegen illegaler Wetten eben abgelaufen ist. Angeführt wird der Kader von Torhüter Gianluigi Donnarumma und Offensivspieler Federico Chiesa. Mit Ex-FCB-Verteidiger Riccardo Calafiori vom FC Bologna ist auch ein Neuling dabei.

Italien, das seine EM-Vorbereitung am 31. Mai in der Nähe von Florenz beginnt, trifft in der Vorrunde des am 14. Juni beginnenden Turniers in Deutschland auf Albanien, Spanien und Kroatien.

