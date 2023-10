Murat Yakin setzt für die EM-Quali-Spiele in Israel und gegen Belarus auf ein bewährtes Kader. Bei der Kaderbekanntgabe äussert sich der Nati-Coach auch noch ein letztes Mal zum Zwist mit Captain Granit Xhaka.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweiz trifft am Donnerstag, 12. Oktober, in Tel Aviv auf Israel. Drei Tage später steht am Sonntag, 15. Oktober, in St. Gallen das Heimspiel gegen Belarus an.

Die Schweiz führt die Tabelle in der Gruppe I nach sechs von zehn Spielen vor Rumänien und Israel an. Mit zwei Siegen könnte sich die Nati vorzeitig für die EM-Endrunde 2024 in Deutschland qualifizieren.

Grössere Überraschungen im Nati-Aufgebot bleiben aus.

Die Kritik von Granit Xhaka, sei kein Thema mehr, sagt Murat Yakin. «Jetzt liegt der Fokus auf dem Spiel, wir dürfen uns nicht ablenken lassen.» Mehr anzeigen

Das Aufgebot im Überblick

Tor: Yann Sommer, Gregor Kobel, Yvon Mvogo

Verteidigung: Manuel Akanji, Nico Elvedi, Edimilson Fernandes, Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Cédric Zesiger, Jordan Lotomba, Ulisses Garcia

Mittelfeld/Offensive: Michel Aebischer, Remo Freuler, Djibril Sow, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Renato Steffen, Ruben Vargas, Xherdan Shaqiri, Dan Ndoye, Noah Okafor, Cedric Itten, Zeki Amdouni

Yakin holt zwei Aussenverteidiger zurück

Murat Yakin setzt für die EM-Qualifikationsspiele in Israel und gegen Belarus auf ein bewährtes Kader. Neu kommen einzig die Aussenverteidiger Ulisses Garcia und Jordan Lotomba dazu.

Der Mangel an valablen Aussenverteidigern neben dem derzeit verletzten Silvan Widmer und dem nimmermüden Ricardo Rodriguez ist seit Längerem ein Problem der Schweizer Nationalmannschaft. Oft musste sich Murat Yakin mit Notlösungen behelfen. Nun reagiert der Nationaltrainer, indem er Ulisses Garcia von Meister YB und Jordan Lotomba vom Ligue-1-Klub Nice zurückholt.

Im Vergleich zu den letzten Länderspielen im September im Kosovo (2:2) und gegen Andorra (3:0) nicht mehr dabei sind die Mittelfeldspieler Uran Bislimi (Lugano) und Ardon Jashari (Luzern). Letzterer wird mit der U21 (wie auch Fabian Rieder) im Einsatz stehen. Ansonsten ist das Kader, das vom formstarken Granit Xhaka angeführt wird, unverändert. Der Zwist mit seinem Captain sei kein Thema mehr, sagt Murat Yakin darauf angesprochen: «Jetzt liegt der Fokus auf dem Spiel, wir dürfen uns nicht ablenken lassen.»

Die Schweiz tritt am 12. Oktober in Tel Aviv gegen Israel, den Tabellendritten der Gruppe I, und drei Tage später in St. Gallen gegen Belarus an. Die letzten beiden Qualifikationsspiele für die EM 2024 in Deutschland stehen Mitte November im Programm. Mit zwei Siegen würde sich das Team von Murat Yakin vorzeitig für die Endrunde qualifizieren – es wäre die sechste in Folge. Und es ist auch das erklärte Ziel, wie Yakin klarstellt: «Wir wollen den Sack zumachen, das ist klar. Aber wenn wir noch vier Spiele brauchen, dann nehmen wir das so. Aber ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Resultat machen.»

Die Pressekonferenz im Ticker