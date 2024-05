Fabian Schär und Noah Okafor müssen vor dem Nati-Zusammenzug noch nach Australien fliegen. Keystone

Crazy! Pazzo! Unsere Nati-Stars Schär und Okafor müssen mit Newcastle und Milan zwischen Saisonschluss und EM-Camp noch kurz für PR-Zwecke ans andere Ende der Welt fliegen.

Michael Wegmann Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Nicht nur Champions-League-Finalist Kobel oder Europa-League-Finalist Xhaka werden beim Nati-Zusammenzug Ende Mai noch nicht dabei sein können, auch Schär und Okafor werden fehlen.

Ihre Klubs Newcastle und Milan haben nach Saisonende noch ein Abschlussspiel geplant: in Australien!

13'694 Kilometer hin, 13'694 Kilometer zurück für einen Test-Kick. Kein Wunder, macht man beim Schweizerischen Fussballverband keine Luftsprünge vor Freude. Mehr anzeigen

Am 27. Mai bittet Murat Yakin zum EM-Aufgalopp: Nati-Zusammenzug in St. Gallen. Ein grosser Teil seiner Stammkräfte wird da jedoch noch nicht einrücken, da noch Saisonhighlights mit ihren Klubs auf dem Programm stehen.

Dortmund-Goalie Gregor Kobel hat dann noch den Champions-League-Final gegen Real Madrid vor der Brust (1. Juni), Granit Xhaka hat dann im besten Fall mit Leverkusen gerade eben den dritten Saisonpokal in die Höhe gestemmt (Pokalfinal gegen Kaiserslautern am 25. Mai). Auch der Schweizer Cupfinal zwischen Lugano und Servette mit den Nati-Kandidaten Steffen, Bislimi und Kutesa steht noch auf dem Programm (1. Juni).

PR-Kicks: Milan gegen Roma – Newcastle gegen Tottenham

Alles Pflichtspiele? Saisonhöhepunkte? Nicht nur! Newcastle-Verteidiger Fabian Schär (32) und Milan-Rakete Noah Okafor (23) haben noch PR-Aufgaben für ihre Klubs zu erledigen. Nicht in England oder Italien, sondern in Australien!

Kein Scherz: Am 31. Mai bestreitet Milan im Optus Stadium in Perth ein Testspiel gegen die AS Roma. 13'694 Kilometer hin, 13'694 Kilometer zurück für ein Fussballspiel gegen eine andere italienische Mannschaft. Oder anders ausgedrückt: einmal um die ganze Welt für einen PR-Kick.

Schär, der nach überstandener Oberschenkelverletzung am Mittwoch bei der 2:3-Pleite bei Manchester United wieder zum Einsatz kam, hat dieselben Reisestrapazen vor sich. Am 22. Mai, drei Tage nach Saisonende der Premier League, trifft Newcastle im Melbourne Cricket Ground auf Tottenham. Ein Premier-League-Test Down Under – kurz vor EM-Auftakt. Crazy.

«Die Klubs müssen Spieler am 3. Juni abstellen»

Logischerweise macht man auch beim Schweizerischen Fussballverband wegen der Reiserei nach Australien so kurz vor der EM auch nicht gerade Luftsprünge. Ändern kann man es aber nicht. «Die Klubs müssen die Spieler bis am 3. Juni abstellen. Auf alles, was bis die Vereine bis dahin planen, haben die Verbände keinen Einfluss», sagt SFV-Medienchef Adrian Arnold.

Am 3. Juni sollte also auch Okafor ins EM-Camp in St. Gallen einrücken. Wohl noch ein bisschen müde von den Reisestrapazen ans andere Ende der Welt.