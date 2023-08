Die Spanierinnen bejubeln den entscheidenden Treffer in der 90. Spielminute. IMAGO/NurPhoto

Spanien ringt Schweden im WM-Halbfinal mit 2:1 nieder. Die Tore fallen allesamt in der Schlussphase. Am Sonntag treffen die Spanierinnen auf Australien oder England.

Spaniens Fussballerinnen stehen erstmals im Finale einer Weltmeisterschaft. Und dafür braucht es eine irrsinnige Schlussphase. Salma Paralluelo schiesst die Spanierinnen in der 81. Minute in Front, Schweden ist unter Zugzwang. In der 88. Minute ziehen sich die Skandinavierinnen den Kopf aus der Schlinge, Blomqvist steht im Strafraum völlig frei und schiesst den Ausgleich.

Der schwedische Jubel wird aber bald wieder übertönt. Spanien schlägt zurück und das noch in der regulären Spielzeit. Olga Carmona haut die Spanierinnen in der 89. Minute aus 16 Metern ins Glück. Verrückt.

Lange Zeit plätscherte das Spiel vor sich hin

Es ist lange Zeit ein Halbfinale, das kaum schön anzuschauen ist. Zäh fliesst das Spiel dahin, Risiken scheuen beide Teams. Spanien ist spielbestimmend und kommt hie und da zu Chancen, die aber im Nichts versanden. Schwedens erste gute Chance durch Fridolina Rolfö aus wenigen Metern Torentfernung pariert Cata Coll kurz vor der Halbzeit.

Die Startphase der zweiten Halbzeit gehört den Schwedinnen. Sie machen mächtig Dampf und setzen Spanien arg in Bedrängnis. Die Spanierinnen reissen das Zepter aber im Verlauf des Spiels wieder an sich und ziehen in der Endabrechnung verdient in den WM-Final ein.

Schweden führt seinen Halbfinal-Fluch fort

Den Spanierinnen bietet sich damit am Sonntag im Final in Sydney die Chance, sich als fünfte Nation nach den USA, Norwegen, Deutschland und Japan in die Siegerliste eines WM-Turniers einzutragen. Die Gegnerinnen werden am Mittwoch im Duell zwischen dem euphorisierten Co-Gastgeber Australien und Europameister England ermittelt.

Die Schwedinnen, die im Achtelfinal den Titelverteidiger USA und im Viertelfinal mit Japan den Weltmeister von 2011 ausgeschaltet haben, müssen bei ihrer fünften Halbfinalteilnahme ihre Titelträume begraben. Für den Europameister von 1984 wäre es der zweite WM-Final nach 2003 gewesen. Schon vor vier Jahren in Frankreich waren die Skandinavierinnen im Halbfinal (damals gegen die Niederlande) gescheitert.

