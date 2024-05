Japan-Duo bei Servette: «In Japan ist der Fussball viel taktischer» Keigo Tsunemoto und Takuma Nishimura - für beide Japaner ist der Schweizer Fussball neu. Mit René Weiler treffen sie bei Servette auf ein vertrautes Gesicht. 13.05.2024

Die Servette-Japaner Keigo Tsunemoto und Takuma Nishimura sind durch Trainer René Weiler in Genf gelandet. Wie sie die Schweiz wahrnehmen, verraten sie im Doppel-Interview.

zap Sandro Zappella

Servette spielt eine äusserst erfolgreiche Saison. Das Team von René Weiler liegt in der Super League auf Rang 3 und hat drei Runden vor Schluss sogar noch theoretische Chancen auf den Meistertitel. Dazu stehen die Genfer am 2. Juni im Schweizer Cupfinal.

Einen entscheidenden Anteil am Erfolg der Servettiens haben auch zwei Japaner: Rechtsverteidiger Keigo Tsunemoto und Angreifer Takuma Nishimura. Tsunemoto stiess im Sommer nach Genf, Nishimura folgte dann im Februar. Dass gleich zwei Japaner bei Servette spielen, kommt nicht zufällig und hängt mit Trainer René Weiler zusammen. Tsunemoto und Nishimura spielten bereits in Japan bei den Kashima Antlers unter dem Schweizer Trainer. «René Weiler kennt Japan gut und kannte mich bereits», erklärt Nishimura bei blue Sport.

Was den Japanern in der Schweiz als erstes aufgefallen ist, wie sie den Schweizer Fussball erleben und was sie von der Schweiz halten, erfährst du im Video oben.

Heute trifft Servette im Letzigrund auf den FC Zürich und könnte mit einem Sieg vorübergehend bis auf vier Punkte an Leader YB heranrücken.