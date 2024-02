Dani Alves erlitt eine Schlappe vor Gericht. Imago

Der ehemalige Barça-Star Dani Alves wird wegen sexueller Nötigung in einem Nachtclub zu vier Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt.

Alves wurde beschuldigt, eine junge Frau an Silvester 2022 in einem Nachtclub in Barcelona sexuell genötigt zu haben. Vor Gericht sagte sie aus, dass sie damals zunächst mit Alves getanzt und dann mit ihm in den Toilettenbereich gegangen sei. Als sie aber später habe gehen wollen, habe er sie nicht gelassen. Er habe sie geschlagen, beleidigt und gegen ihren Willen zu sexuellen Handlungen gedrängt.

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Jahre Haft für Alves gefordert, die Anwälte des mutmasslichen Opfers sogar zwölf Jahre. Alves' Verteidigung hat um einen Freispruch gebeten – oder im Falle eines Schuldspruchs um eine einjährige Haftstrafe für ihren Mandanten sowie die Anordnung einer Entschädigung von 50'000 Euro für das mutmassliche Opfer. Das Urteil lautet nun: Vier Jahre und sechs Monate Gefängnis.

Alves hat Aussage mehrfach geändert

Der 126-fache brasilianische Nationalspieler hatte seine Aussage zum mutmasslichen Vorfall mehrfach geändert. Zunächst bestritt er, die Frau jemals gesehen zu haben, unmittelbar nach seiner Festnahme bestritt er jeglichen sexuellen Kontakt mit ihr, drei Monate später räumte er eine sexuelle Begegnung mit ihr ein, die einvernehmlich gewesen sei. Seine anderslautenden früheren Aussagen begründete er damit, dass er seine Ehe habe retten wollen. Seine Anwälte wechselte er drei Mal.

Nur drei Spieler (Cafu, Neymar, Roberto Carlos) haben mehr Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft absolviert als Dani Alves (126). Keystone

Alves sass seit Ende Januar 2023 in Untersuchungshaft. Seine Anträge auf Kaution wurden abgelehnt, da das Gericht eine Fluchtgefahr sah. Brasilien liefert eigene Bürger nicht aus, wenn sie in anderen Ländern verurteilt werden. Alves spielte früher bei Spitzenklubs wie Barcelona, Juventus und Paris Saint-Germain. Mit der brasilianischen Nationalmannschaft gewann er zwei Mal die Copa America sowie eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen.