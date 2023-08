Erstmals nach seinem Wechsel nach England Torschütze: Christian Fassnacht Keystone

In der zweiten Runde der zweiten englischen Liga (Championship) ist Christian Fassnacht erstmals für seinen neuen Verein Norwich City erfolgreich.

Beim 4:4 in Southampton traf der langjährige YB-Flügelstürmer als Joker sechs Minuten vor Schluss zum 4:3. Zum Sieg reichte dies in einem Torspektakel aber nicht. Der Ausgleich fiel in der 7. Minute der Nachspielzeit per Penalty.

sda