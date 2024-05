Xherdan Shaqiri wird für seine Dienste in der MLS immer noch fürstlich entlöhnt. Imago

An Lionel Messi führt in der MLS kein Weg vorbei, wenn es um den Lohn geht. Doch Xherdan Shaqiri mischt dennoch weiterhin ganz vorne mit

Martin Abgottspon

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der amerikanischen Major Soccer League (MLS) sind die Spielerlöhne öffentlich einsehbar. Spitzenverdiener ist Lionel Messi.

Xherdan Shaqiri ist mit einem Gehalt von 8,2 Millionen Dollar der viertbestbezahlte Spieler der Liga.

Die weiteren Schweizer in der MLS verdienen merklich weniger. Mehr anzeigen

Während immer mehr alternde Fussball-Stars in Saudi-Arabien lohnmässig noch einmal ihren zweiten Frühling erleben, geht es in der amerikanischen Major Soccer League (MLS) etwas gelassener zu, wenn es um die Löhne geht.

Doch auch in Nordamerika steigen die Gehälter. Insbesondere bei David Beckhams Klub Inter Miami, welcher rund 42 Millionen an Löhnen ausweist. Fast die Hälfte davon geht an Lionel Messi, der damit auch Spitzenverdiener in der MLS ist. Mit Sergio Busquets schafft es auch ein weiterer Miami-Spieler in die Top 3.

«Shaq ist sein Geld wert»

Etwas überraschend folgt Xherdan Shaqiri mit einem Gehalt von rund 8,2 Millionen bereits auf Platz 4. Die Summe setzt sich aus einem Basislohn von 7,4 Millionen und zugesicherten Kompensationen von 0,8 Millionen zusammen.

Diese Summe sei Shaqiri aber auch wert, wie der Schweizer Goalie Roman Bürki in einem Interview mit blue Sport verriet: «Shaq ist sein Geld wert, weil sie ihm das angeboten haben. Ich hätte das auch unterschrieben, wenn man mir das angeboten hätte. Ich nehme an, dass er nicht gesagt hat, ich komme nicht, wenn ich nur 7 Millionen verdiene. Ich glaube, das würde jeder machen.»

Bürki: «Shaqiri fehlt die Qualität der Mitspieler» Roman Bürki spielt seit fast zwei Jahren in der MLS bei St. Louis City. Im Interview mit blue Sport verrät er, was ihm in der USA so gut gefällt und was er vom Duell mit Xherdan Shaqiri am Wochenende erwartet. 10.05.2024

Roman Bürki selber, der seit 2022 bei St. Louis City FC unter Vertrag steht, verdient rund 1,7 Millionen Dollar. Die weiteren Schweizer in den USA kommen derweil bei Weitem nicht an die Spitzenlöhne ran. Shaqiris Teamkollegen Allan Arigoni und Maren Haile-Selassie kassierten 472'000, beziehungsweise 383'000 Dollar.

Der Durchschnittslohn in der MLS liegt bei 540’000 Franken. In den USA sind die Spielerlöhne öffentlich. Die Liste wurde von der MLS Players Association am Donnerstag publiziert.