Kaum Gegenwehr von der Nati – Hernandez köpft Spanien in Front

Inka Grings stellt auf fünf Positionen um. Im Tor kommt Livia Peng anstelle von Elvira Herzog zum Zug. Nadine Riesen spielt anstelle der gelbgesperrten Noelle Maritz. Ebenfalls in die Startelf rückt PSG-Verteidigerin Viola Calligaris, die anstelle von FCZ-Spielerin Julia Stierli spielt. Zurück in der Startelf sind auch Seraina Piubel und die in Schweden gelbgesperrte Coumba Sow. Dafür stehen die beiden jungen, aufstrebenden Spielerinnen Alayah Pilgrim und Smilla Vallotto nicht in der Startformation.

