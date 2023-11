Neue Frisur, Doppelpack und eine herzerwärmende Umarmung

Alisha Lehmann ist mal wieder in aller Munde. Imago

Die Schweizer Nati-Spielerin Alisha Lehmann schreibt mal wieder Schlagzeilen – und das gleich mehrfach. Als Fussballerin, als Modeikone und als herzlicher Mensch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Alisha Lehmann hat für Aston Villa im Cup gegen die Blackburn Rovers (7:0) zwei Tore erzielt.

Im Netz gibt aber nicht nur ihre Leistung zu reden, sondern auch ihre neue Frisur.

Viel Lob bekommt die Schweizer Nationalspielerin für ihren Umgang mit einem Jungen, der im Rollstuhl sitzt. Mehr anzeigen

Alisha Lehmann ist eine der einflussreichsten Fussballerinnen überhaupt, hat sie doch alleine auf Instagram über 16 Millionen Follower. Ein einziger Instagram-Post von ihr soll ihr dem Vernehmen nach einen sechsstelligen Betrag ins Portemonnaie spülen.

Zuletzt hat sie seltener mit sportlichen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht, sass sie doch in dieser Saison bei Aston Villa des Öfteren auf der Bank und auch mit der Nationalmannschaft lief sie unter Inka Grings nie auf Hochtouren. Am Mittwochabend hat die 24-Jährige nun aber ordentlich Werbung in eigener Sache betrieben. Im Cup steuert sie auf dem Weg zum 7:0-Sieg über die Blackburn Rovers zwei Tore bei.

Alisha Lehmann hat die Haare schön …

Doch wenn Alisha Lehmann Fussball spielt, dann dreht sich eben nicht alles nur um ihre Leistung auf dem Platz. Und so gibt nach dem Triumph ihre Haarpracht zu reden. So schreibt etwa die «Bild» in fetten Lettern: «Fans total überrascht. Alisha Lehmann zeigt sich in völlig unerwartetem Look.» Bloss nicht enttäuscht sein, wenn du es nicht sofort siehst, wie verrückt Lehmanns Haarpracht ist. Auch wir mussten erst den Text dazu lesen. Ja, denn die Nati-Stürmerin hat sich doch tatsächlich die Haare zu vier langen Zöpfen geflochten, wo es doch normalerweise nur einer ist …

Alisha Lehmann hat ein Herz für ihren grössten Fan

Dass Lehmann oft auf Äusserlichkeiten reduziert wird, das wird ihr nicht gerecht. Denn in erster Linie ist sie Fussballerin, die in der wohl besten Frauen-Liga der Welt spielt. Und sie hat auch ein grosses Herz, davon kann Joshua Conyers, eine Junge, der im Rollstuhl sitzt, ein Lied singen. Auf seinem Instagram-Account hat er unzählige Schnappschüsse von Begegnungen mit seiner Lieblingsspielerin geteilt. Und dafür wird Lehmann gerade mal wieder abgefeiert.