Die 16-jährige FCZ-Angreiferin Leela Egli, die im Mai an der U17-EM mit der Schweiz bis ins Halbfinale vorstiess, könnte anstelle der ausgebooteten Rekordtorjägerin Ana-Maria Crnogorcevic zum Einsatz kommen. Imago

Die Schweiz startet am Freitag gegen Italien in die neu eingeführte Women's Nations League, am Dienstag folgt das Auswärtsspiel bei den im Chaos versinkenden Weltmeisterinnen aus Spanien. Hier gibts den Nati-Check von blue News.

Schweizer Auftakt-Spiele in der Nations League 22. September: Schweiz – Italien (19.30 Uhr)

26. September: Spanien – Schweiz (21.00 Uhr) Mehr anzeigen

Nati-Trainerin Inka Grings bietet für die Spiele gegen Italien und Spanien im Rahmen der neu eingeführten Nations League acht Spielerinnen auf, die an der WM in Australien und Neuseeland nicht dabei waren, darunter zwei 16-jährige Talente aus der Women's Super League.

Die prominenteste Abwesende ist derweil Ana-Maria Crnogorcevic, die in diesem Sommer bei Barça überraschend ausgemustert wurde und nun bei Atlético Madrid unter Vertrag steht. Inka Grings hat die Rekordnationalspielerin (150 Spiele), die auch den Rekord für die meisten erzielten Tore (71) hält, nicht aufgeboten.

Die Nicht-Nomination der 32-Jährigen schlägt Wellen. «Wir wollten das Team auf verschiedenen Positionen verändern, dazu gehört auch Crnogorcevic», begründet Grings den Entscheid, gibt im Interview bei «SRF» indirekt aber auch zu, dass das Verhältnis besser sein könnte: «Grundsätzlich muss es auch nicht das Beste sein.» Es sei wichtig, dass man einen respektvollen Umgang pflege und auch mal einen unliebsamen Entscheid akzeptiere. Sie brauche auch nicht 23 beste Freunde, die Tür sei für Crnogorcevic aber nicht geschlossen.

Captain Lia Wälti nicht begeistert

Enttäuscht ob des Entscheids ist Kapitänin Lia Wälti, die schon seit Jahren mit Crnogorcevic in der Nati spielt: «Sie hat so viele Tore für uns geschossen und hat so viel Erfahrung, das kann man nicht einfach ersetzen.» Wälti ist deshalb überzeugt: «In Zukunft wird Crnogorcevic wieder zurückkommen.»

Man darf aber auch nicht vergessen, dass die verdiente Nationalspielerin in zehn Spielen unter Grings nur einen Treffer erzielt hat – von einer Spielerin ihres Formats wird natürlich mehr erwartet. Und wo sich eine Türe schliesst, zumindest vorübergehend, da öffnen sich auch welche. So gibt es mehrere junge Spielerinnen, die auf Einsätze brennen und sich im Klub schon einmal warmgeschossen haben.

Endgültig nicht mehr dabei ist dagegen Gaëlle Thalmann, die ihre Karriere nach der WM beendete. Rund 15 Jahre lang gab es auf der Goalieposition kein Vorbeikommen an ihr, nun wird der Kampf um die Nummer 1 neu lanciert.

Diese Spielerinnen sollen es für die Nati richten

Alter: 21 Livia Peng

In der vergangenen Saison spielte Peng meist nur die zweite Geige und so folgte im Sommer der Wechsel zu Werder Bremen. Der Start ist geglückt, nach dem 3:0-Sieg im DFB-Pokal gibts zum Bundesliga-Auftakt einen 5:1-Auswärtssieg gegen Nürnberg. Nach dem Rücktritt von Nati-Urgestein Gaëlle Thalmann ist der Kampf um die Nummer 1 neu lanciert. Peng, an der WM die Nummer 2 hinter Thalmann, rechnet sich gute Chancen aus.

✍️ Steckbrief Livia Peng Geburtsdatum: 14.03.2002

Grösse: 1,74

Position: Tor

Verein: SV Werder Bremen

Marktwert: 40'000 €

Länderspiele: 3

Alter: 23 Elvira Herzog

Die 23-Jährige ist mit RB Leipzig in die Bundesliga aufgestiegen und scheiterte im DFB-Pokal letzte Saison erst im Halbfinale. In der höchsten Spielklasse startet Leipzig mit einer 1:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Köln, Herzog ist bei den Gegentreffern machtlos und zeigt mehrere starke Paraden. Im Cup liess Herzog beim 7:0-Sieg gegen Gütersloh kein Tor zu.

In der Nati kam Herzog bisher zu zwei Teileinsätzen in Testspielen und auf dem Weg zur EM 2022 durfte sie einmal über 90 Minuten ran. Unter der aktuellen Nationaltrainerin kam die ehemalige FCZ-Torhüterin noch nicht zum Handkuss.

✍️ Steckbrief Elvira Herzog Geburtsdatum: 05.03.2020

Grösse: 1,79

Position: Tor

Verein: RB Leipzig

Marktwert: 25'000 €

Länderspiele: 3

Alter: 27 Laura Schneider

Schneider steht beim FC Luzern zwischen den Pfosten und wurde nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Seraina Friedli nachnominiert. Es ist nicht zu erwarten, dass die 27-Jährige eine Chance auf die Nummer 1 hat.

✍️ Steckbrief Laura Schneider Geburtsdatum: 14.12.1995

Position: Tor

Verein: FC Luzern

Marktwert: Unbekannt

Alter: 30 Eseosa Aigbogun

Nach der WM wechselte die 30-Jährige vom Paris FC zur AS Roma. Dort sitzt sie beim 4:2-Auswärtssieg zum Saisonauftakt gegen AC Milan auf der Bank. An der WM stand Aigbogun in allen Spielen in der Startelf, Inka Grings weiss, was sie an ihr hat. Sollte Aigbogun im Verein aber vermehrt hinten anstehen müssen, so wird die Linksverteidigerin auch in der Nati einen schweren Stand haben.

✍️ Steckbrief Eseosa Aigbogun Geburtsdatum: 23.05.1993

Grösse: 1,66

Position: Abwehr

Verein: AS Roma

Marktwert: 50'000 €

Alter: 27 Luana Bühler

An der WM macht Luana Bühler zum Auftakt gegen die Philippinen ein starkes Spiel, bereits in den WM-Vorbereitungsspielen überzeugte sie in der Rolle als Abwehrchefin. Die folgenden Spiele kam sie aufgrund von Adduktorenbeschwerden nicht mehr zum Einsatz. Bei Tottenham hat sie sich, so macht es den Anschein, gut eingelebt. Das erste Pflichtspiel steht aber erst am 1. Oktober auf dem Programm, also nach den Länderspielen.

✍️ Steckbrief Luana Bühler Geburtsdatum: 28.04.1996

Grösse: 1,71

Position: Abwehr

Verein: Tottenham Hotspur W.F.C.

Marktwert: 50'000 €

Länderspiele: 41 (1 Tor)

Alter: 27 Noelle Maritz

Für Maritz und ihre Teamkolleginnen beginnt die Saison mit einer Enttäuschung. In der Champions-League-Quali schaltet Arsenal zwar Linköping (3:0) aus, verliert dann aber drei Tage später gegen Paris FC ein an Dramatik kaum zu überbietendes Spiel nach Elfmeterschiessen. Maritz macht nicht ihr bestes Spiel und wird in der 59. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

In der Nati führt kein Weg an der polyvalent einsetzbaren Maritz vorbei. Die Schweiz hat sich bislang für zwei Welt- und zwei Europameisterschaften qualifiziert, wobei Maritz in jedem Spiel zum Zug kam. An der WM im vergangenen Sommer spielte sie nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Luana Bühler und Viola Calligaris als Innenverteidigerin und gab auch auf dieser für sie ungewohnten Position eine gute Falle ab.

✍️ Steckbrief Noelle Maritz Geburtsdatum: 23.12.1995

Grösse: 1,65

Position: Abwehr

Verein: Arsenal W.F.C.

Marktwert: 95'000 €

Länderspiele: 108 (2 Tore)

Alter: 24 Lara Marti

In der vergangenen Saison stand Marti bei Leverkusen meist in der Startelf, beim Saisonauftakt gegen Wolfsburg (0:3) kommt die Aussenverteidigerin nicht zum Einsatz. Eine Woche zuvor wird sie im DFB-Pokal gegen SV Meppen (3:0) in der 79. Minute eingewechselt. In der Nationalmannschaft ist Marti noch keine Leistungsträgerin, an der WM kam sie lediglich im letzten Spiel gegen Spanien zu einem Mini-Einsatz.

✍️ Steckbrief Lara Marti Geburtsdatum: 21.09.1999

Grösse: 1,62

Position: Abwehr

Verein: Bayer 04 Leverkusen

Marktwert: 45'000 €

Länderspiele: 13 (0 Tore)

Alter: 22 Laura Felber

Die 22-Jährige stand im WM-Kader, kam aber nicht zum Einsatz. In Abwesenheit von Viola Calligaris und Julia Stierli steigen ihre Einsatz-Chancen. Mit Felber im Abwehrzentrum hat Servette in der Women's Super League zwei 3:0-Siege eingefahren. Beim Saisonauftakt (1:1 gegen Luzern) stand Felber noch nicht zur Verfügung.

✍️ Steckbrief Laura Felber Geburtsdatum: 17.08.2001

Grösse: 1,72

Position: Abwehr

Verein: Servette FC Chênois Féminin

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 1 (0 Tore)

Alter: 26 Sandrine Mauron

An der WM wurde die 26-Jährige in allen Spielen eingewechselt, im Achtelfinal gegen Spanien (1:5) bereits zur Halbzeit, da stand es aber schon 1:4. Im Jahr zuvor wurde Mauron auch an der EM in allen drei Spielen eingewechselt. Bei Servette ist sie unumstrittene Stammspielerin im zentralen Mittelfeld. In den ersten beiden Meisterschaftsspielen wurde sie nun allerdings erst nach rund einer Stunde eingewechselt. Beim 3:0-Sieg gegen Rapperswil-Jona spielte Mauron dann am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison über die volle Distanz und erzielte prompt ein Tor.

✍️ Steckbrief Sandrine Mauron Geburtsdatum: 19.12.1996

Grösse: 1,63

Position: Mittelfeld

Verein: Servette FC Chênois Féminin

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 37 (2 Tore)

Alter: 24 Géraldine Reuteler

An der WM konnte Reuteler in der Offensive zu selten Akzente setzen, arbeitete aber stark nach hinten. Der Start in die neue Bundesliga-Saison ist missglückt (0:2 gegen SGS Essen), dafür hat sich Frankfurt dank Siegen gegen Slovácko (1:0) und Juventus (5:4) die 2. Runde der Champions-League-Quali erreicht und damit die Chance, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Auch im Cup hat Eintracht Frankfurt einen ungefährdeten 8:0-Sieg eingetütet – es war das einzige Spiel in der noch jungen Saison, in dem Reuteler nicht zum Zug kam. Noch wartet die 24-Jährige auf ihren ersten Skorerpunkt, schön wäre es, sollte der Knoten in der Nati platzen.

✍️ Steckbrief Géraldine Reuteler Geburtsdatum: 21.04.1999

Grösse: 1,64

Position: Mittelfeld/Sturm

Verein: Eintracht Frankfurt

Marktwert: 75'000 €

Länderspiele: 59 (11 Tore)

Alter: 23 Nadine Riesen

Nach der WM bestritt Riesen noch das erste Meisterschaftsspiel für den FC Zürich (3:0 gegen Aarau), ehe sie in die Bundesliga wechselte. Ein grosser Schritt für Riesen, die an der WM aber bewiesen hat, dass sie auf ganz hohem Niveau absolut mithalten kann. Bei Frankfurt kam die 23-Jährige bereits in der Champions-League-Quali, im Pokal als auch in der Liga zum Einsatz. Noch ist sie nicht immer erste Wahl, doch die Aussichten sind gut.

✍️ Steckbrief Nadine Riesen Geburtsdatum: 11.04.2000

Grösse: 1,68

Position: Verteidigung

Verein: Eintracht Frankfurt

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 12 (0 Tore)

Alter: 29 Coumba Sow

An der WM hatte Sow einen grossen Anteil am erfolgreichen Auftakt. Beim 2:0-Sieg gegen die Philippinen holte sie erst den Elfmeter heraus, danach bereitete sie auch noch den zweiten Treffer vor. Auf die neue Saison hin wechselte die 29-Jährige zum FC Basel. Beim 1:0-Sieg gegen GC glänzt sie erneut als Assistgeberin, gegen St.Gallen (1:1) und Luzern (5:1) spielt sie ebenfalls über die volle Distanz. Sow ist gut im Schuss und dürfte auch in den kommenden Länderspielen eine wichtige Rolle einnehmen. Sie hat sowohl in der Offensive als auch in der Defensive grosse Qualitäten.

✍️ Steckbrief Coumba Sow Geburtsdatum: 27.08.1994

Grösse: 1,79

Position: Mittelfeld

Verein: FC Basel

Marktwert: 35'000 €

Länderspiele: 40 (14 Tore)

Alter: 30 Lia Wälti (C)

Lia Wälti ist das Herzstück der Nationalmannschaft und auch bei Arsenal ist sie im Normalfall gesetzt. In der Champions-League-Quali spielte sie gegen Lingköping durch, drei Tage später wurde sie gegen Paris FC direkt nach dem Pariser Doppelschlag (56. und 57. Minute) ausgewechselt. Dass Arsenal als Vorjahres-Halbfinalist die Champions League verpasst, ist natürlich ein harter Schlag. Die Meisterschaft hat noch nicht begonnen, dort gehört Arsenal zu den Mitfavoriten im Rennen um den Titel.

✍️ Steckbrief Lia Wälti Geburtsdatum: 19.04.1993

Grösse: 1,68

Position: Mittelfeld

Verein: Arsenal W.F.C.

Marktwert: 175'000 €

Länderspiele: 112 (5 Tore)

Alter: 20 Riola Xhemaili

Xhemaili gilt als eine der talentiertesten Schweizer Fussballerinnen, da erstaunte es, dass sie wegen mangelnder Spielpraxis nicht für die WM aufgeboten wurde und dies kurz nachdem bekannt wurde, dass sie auf die neue Saison hin zum Weltklasseverein VfL Wolsfburg wechseln würde.

Beim Bundesliga-Start suchte man Xhemaili dann vergebens auf dem Matchblatt. Warum? Weil Xhemaili Spielpraxis sammeln wollte und stattdessen 90 Minuten in der zweiten Mannschaft spielte. «Hauptsache Spielpraxis», dürfte sie sich gedacht haben. Und tatsächlich hat Inka Grings die 20-Jährige zurück in den Kader beordert. Sie freue sich, wieder zurück zu sein, das Aufeinandertreffen mit Inka sei «ganz normal» gewesen.

✍️ Steckbrief Riola Xhemaili Geburtsdatum: 05.03.2003

Grösse: 1,72

Position: Mittelfeld

Verein: VfL Wolfsburg

Marktwert: 60'000 €

Länderspiele: 22 (5 Tore)

Alter: 24 Alisha Lehmann

Nach der WM verlängerte Alisha Lehmann ihren auslaufenden Vertrag bei Aston Villa bis Sommer 2026. In der Nati spielte die pfeilschnelle Offensivspielerin zuletzt nur eine Nebenrolle. Auf die EM-Teilnahme 2022 verzichtete sie aus freien Stücken und an der WM im vergangenen Sommer kam sie nur zu zwei Teileinsätzen. Da die Premier-League-Saison erst am 1. Oktober beginnt, hat die 24-Jährige seit der WM keine Ernstkämpfe mehr bestritten. In die Schlagzeilen schafft sie es dieser Tage trotzdem, denn der Instagram-Star rührt die Werbetrommel für ihren neuen Kalender.

✍️ Steckbrief Alisha Lehmann Geburtsdatum: 21.01.1999

Grösse: 1,65

Position: Sturm

Verein: Aston Villa W.F.C.

Marktwert: 55'000 €

Länderspiele: 41 (6 Tore)

Alter: 23 Seraina Piubel

Die 23-Jährige wurde vor der WM mit einigen Klubs im Ausland in Verbindung gebracht und obschon sie in Neuseeland in allen vier Spielen in der Startelf stand und beim 2:0-Sieg gegen die Philippinen als Torschützin glänzte, spielt Piubel immer noch beim FCZ. Dort traf sie im ersten Ligaspiel doppelt und auch in der Champions-League-Quali eröffnete sie beim 3:1-Sieg gegen Birkirkara das Skore. Piubel ist gut in Form und dürfte auch in den anstehenden Spielen gegen Italien und Spanien eine wichtige Rolle spielen.

✍️ Steckbrief Seraina Piubel Geburtsdatum: 02.06.2000

Grösse: 1,68

Position: Mittelfeld

Verein: FC Zürich Frauen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 11 (3 Tore)

Alter: 32 Ramona Bachmann

Ramona Bachmann spielt seit 2020 bei PSG und schon seit 2007 geht die 32-Jährige in der Nati auf Torejagd (58 Tore in 137 Spielen). Sie reihte sich bei allen grossen Turnieren, für die sich die Schweiz qualifizieren konnte (je zwei Welt- und Europameisterschaften) unter die Torschützinnen. Beim Liga-Auftakt am vergangenen Wochenende gegen Bordeaux stand die PSG-Stürmerin in der Startelf, blieb beim 3:0-Sieg aber ohne Skorerpunkt. Gepunktet hat sie aber privat und als Folge davon auch in den sozialen Medien. Wie sie ihre Frau zum 30. Geburtstag verwöhnt, ganz schön romantisch …

✍️ Steckbrief Ramona Bachmann Geburtsdatum: 25.12.1990

Grösse: 1,62

Position: Sturm

Verein: Paris Saint-Germain

Marktwert: 60'000 €

Länderspiele: 137 (58 Tore)

Alter: 27 Meriame Terchoun

Die 27-Jährige steht beim Saisonauftakt gegen Montpellier (0:2) nicht im Kader. An der WM kam Terchoun zwar in jedem Spiel zum Einsatz, insgesamt spielte sie aber nur 50 Minuten. Ob sie bereits Luft hat, um 90 Minuten auf höchsten Niveau zu performen? Gut möglich, dass sie erneut mit der Rolle als Jokerin vorliebnehmen muss.

✍️ Steckbrief Meriame Terchoun Geburtsdatum: 27.10.1995

Grösse: 1,62

Position: Mittelfeld/Sturm

Verein: Dijon FCO

Marktwert: 30'000 €

Länderspiele: 26 (2 Tore)

Alter: 20 Aurélie Csillag

Mit dem FC Basel ist Csillag mit zwei Siegen und einem Remis gut in die neue Saison gestartet, auch im Cup hat der FCB die erste Runde überstanden (4:1 gegen Courgevaux). Im letzten Meisterschaftsspiel gegen Luzern (5:1) hat Csillag den dritten Treffer vorbereitet, es ist der bislang einzige Skorerpunkt der 20-Jährigen in dieser Saison. In der Vorsaison hat sie in wettbewerbsübergreifend 21 Spielen 10 Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Auch debütierte sie unter Inka Grings in der Nati, im Testspiel gegen Island (1:2) wurde sie im April in der 89. Minute eingewechselt.

✍️ Steckbrief Aurélie Csillag Geburtsdatum: 24.01.2003

Position: Sturm

Verein: FC Basel

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 1

Alter: 16 Leela Egli

Für die WM bot Inka Grings mit Iman Beney ein 16-jähriges Supertalent auf, doch die inzwischen 17-Jährige, riss sich noch vor dem Turnierstart das Kreuzband. Nun bietet die Nati-Trainerin erneut zwei 16-Jährige auf, eine davon ist FCZ-Spielerin Leela Egli, die im Mai an der U17-EM mit der Schweiz bis ins Halbfinale vorstiess. In dieser Saison stand sie in den bisherigen drei Super-League-Spielen immer in der Startelf, gegen Aarau und Thun reihte sie sich unter die Torschützinnen. Auch in der Champions-League-Quali durfte sie schon von Beginn an ran. Ist sie die Lösung gegen die Torimpotenz?

✍️ Steckbrief Leela Egli Geburtsdatum: 11.12.2006

Position: Angriff

Verein: FC Zürich Frauen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 0

Alter: 16 Noemi Ivelj

Noemi Ivelj war am Voci-Lernen, als sie dank etwas Mithilfe von ihrem grossen Moment erfuhr. «Meine GC-Trainerin hat mich angerufen und mich aufgefordert, meine Mailbox zu checken. Als ich die Nachricht las, weinte ich nur noch vor Freude», erklärt die 16-Jährige bei SRF den Moment, als sie vom Nati-Aufgebot erfuhr. An der U17-EM spielte sie in der Innenverteidigung, in den ersten Saisonspielen mit GC im zentralen Mittelfeld. Gerade im Mittelfeld ist die Konkurrenz in der Nati gross, in der Innenverteidigung könnte sie aufgrund einiger Absenzen noch eher zum Thema werden. In erster Linie geht es für sie darum, Nati-Luft zu schnuppern.

✍️ Steckbrief Noemi Ivelj Geburtsdatum: 01.11.2006

Position: Mittelfeld - Innenverteidigung

Verein: Grasshopper Club Zürich

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 0

Alter: 20 Alayah Pilgrim

Auf Instagram hat die 20-jährige Alayah Pilgrim bereits 145'000 Follower und damit 43'000 mehr als etwa der frischgebackene Papa Remo Freuler, der schon seit Jahren in der Männer-Nati spielt. Doch natürlich sucht Inka Grings keine Instgram-Königin sondern die besten Fussballerinnen des Landes. Und die FCZ-Spielerin hat gezeigt, dass sie gut drauf ist, sowohl in der Liga als auch in der Champions-League-Quali hat Pilgrim in dieser Saison bereits je ein Tor vorbereitet. Vergangene Saison lieferte sie in wettbewerbsübergreifend 33 Spielen nur drei Assists, zusammen mit ihren 11 Treffern aber doch eine ansehnliche Ausbeute. In der Nati kam sie bislang nicht zum Einsatz, das könnte sich nun ändern.

✍️ Steckbrief Alayah Pilgrim Geburtsdatum: 29.04.2003

Grösse: 1,71

Position: Angriff

Verein: FC Zürich Frauen

Marktwert: Unbekannt

Länderspiele: 0

Alter: 19 Smilla Vallotto

Die in Schweden bei Hammarby spielende Vallotto wurde auch schon fürs Nationalteam aufgeboten, kam bislang aber nicht zum Einsatz. In den letzten drei Spielen im Klub wurde sie jeweils 20 bis 25 Minuten vor dem Schlusspfiff eingewechselt und erzielte dabei einen Treffer und bereitete einen weiteren vor. Die 19-Jährige hat also bewiesen, dass sie auch als Jokerin funktioniert, sicherlich gut zu wissen für Inka Grings.