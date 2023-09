Alisha Lehmann will 170 Franken für «atemberaubende» Bilder

Nati-Star und Glamour-Girl: Alisha Lehmann im Porträt Alisha Lehmann ist ein Star in den sozialen Medien, denn die Nati-Spielerin weiss sich perfekt in Szene zu setzen. Mal zeigt sie ihre Fussball-Skills, mal braust sie im Lamborghini davon, mal präsentiert sie sich im Bikini. Here we go! 14.07.2023

Nati-Spielerin Alisha Lehmann sorgt einmal mehr neben dem Platz für Aufsehen. Die 24-Jährige liefert einen Vorgeschmack auf ihren neuen Kalender.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann ist auch abseits des Rasens erfolgreich. Mit mehr als 15 Millionen Instagram-Followern gilt sie als Social-Media-Königin des Frauenfussballs.

Erneut bringt Lehmann einen Kalender mit «atemberaubenden, nie zuvor gesehenen Bildern» auf den Markt.

Der Preis hat es in sich. Die Luxus-Variante des Kalenders kostet 170 Franken. Mehr anzeigen

Frohe Nachrichten für alle Alisha-Lehmann-Fans. Ihr neuer Kalender ist ab sofort auf ihrer Website vorbestellbar. Das eine oder andere Foto wird auf der Webseite auch schon abgebildet. «Atemberaubende, nie zuvor gesehene Bilder» werden versprochen.

Die freizügigen Kalender-Fotos sorgten schon vor einem Jahr für Diskussionsstoff. Laut der englischen Zeitung «Sun» war ein Streit über die Fotos einer der Gründe für die Trennung der Nati-Spielerin von ihrem damaligen Freund Douglas Luiz, der wie Lehmann bei Aston Villa unter Vertrag steht.

Mit der Schweizer Nati steht Lehmann am Freitag gegen Italien und am Dienstag in Spanien in der Nations League wieder im Einsatz. Die Saison in der FA Women’s Premier League startet erst im Oktober. So ist schwer einzuschätzen, ob Lehmann für die Nati ein entscheidender Faktor sein kann.

Kalender für 170 Franken

Neben dem Rasen läuft es aber mit Sicherheit rund bei der 24-Jährigen. Lehmann ist die Königin der sozialen Medien. 15,2 Millionen Personen folgen ihr alleine auf Instagram, fast 10 Millionen sind es auf Tiktok. Laut einer Studie ist ein Social-Media-Post der Schweizer Fussballerin rund 275'000 Franken wert.

Auch lukrative Sponsoring-Deals spülen der Nati-Spielerin abseits des Fussballplatzes Geld in die Kasse. Unter anderem wirbt Lehmann für Adidas, kürzlich wurde die 24-Jährige ausserdem als erste weibliche Botschafterin für das Sportgetränk Prime der Social-Media-Stars Logan Paul und KSI vorgestellt.

Der neue Alisha-Kalender ist eine weitere Einnahmequelle. Der Kalender in Grösse A4 kostet 57 Franken. Im A3-Format ist er für 75 Franken zu haben. Es gibt auch eine «Limited Edition» mit dem stolzen Preis von 170 Franken. Diese ist handsigniert und auf 700 Stück limitiert.