Fabian Rieder (hier im Spiel gegen Montenegro) konnte gegen Armenien für einmal nicht die gewünschten Impulse im Schweizer Spiel setzen. Keystone

Die Schweizer U21-Nationalmannschaft strauchelt in der EM-Quali über Armenien. Das Team von Sascha Stauch kommt in Jerewan nicht über ein 0:0 hinaus und gibt in der Gruppe E erstmals Punkte ab.

Die Schweizer taten sich von Beginn an schwer gegen den Aussenseiter, der sein Augenmerk vor allem auf eine kompakte Defensive legte, aber immer wieder Nadelstiche setzte.

Die Schweizer bekundeten nicht nur bezüglich offensiver Durchschlagskraft Defizite, sondern offenbarten auch immer wieder Mängel in der Defensive. So musste Goalie Marvin Keller gleich mehrfach eingreifen, um einen Rückstand zu verhindern.

Nach einer unkonzentrierten Startphase, in welcher die Armenier zu zwei guten Einschussmöglichkeiten kamen, übernahmen die Schweizer die Spielkontrolle. Im Abschluss liessen sie in Person von Fabian Rieder und Lars Villiger jedoch gleich mehrfach die Genauigkeit vermissen. Zu genau machten es kurz vor dem Seitenwechsel Valmir Matoshi und Aurèle Amenda. Der Thuner traf mit seinem strammen Schuss aus 18 Metern den Innenpfosten, der Berner nach einem Eckball in der Nachspielzeit per Kopf den Querbalken.

Auch in der zweiten Halbzeit vermochten sich die Schweizer in der Offensive nur selten in Szene zu setzen. Die besten Chancen vergaben Franck Surdet, Fabian Rieder und der eingewechselte Nikolas Muci.

Während die Schweiz im dritten Spiel zum ersten Mal Punkte und somit auch die Tabellenführung an Albanien abgeben musste, war es für Armenien im vierten Qualifikationsspiel der erste Punktgewinn.

Telegramm, Resultate und Rangliste:

Armenien – Schweiz 0:0

Jerewan. – SR Karako (HUN). – Bemerkungen: 38. Pfostenschuss Matoshi. 45. Lattenkopfball Amenda.

Schweiz: Keller; Stergiou (74. Athekame), Omeragic, Amenda, Bichsel; Surdez (58. Dos Santos), Matoshi (74. Ottiger), Rieder, Sanches; Fink (58. Muci), Villiger (82. Berdayes).

Die weiteren Spiele der Gruppe E: Albanien – Montenegro 2:0 (1:0). Rumänien – Finnland 1:0 (0:0).

Rangliste: 1. Albanien 4/9. 2. Schweiz 3/7. 3. Rumänien 3/6. 4. Finnland 3/3. 5. Montenegro 3/3. 6. Armenien 4/1.

