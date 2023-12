Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🔥 Diese Schweizer haben überzeugt

Inter Mailand 🇮🇹 Serie A Yann Sommer

Yann Sommer spielt beim 4:0-Sieg gegen Udinese in der Liga zum zehnten Mal zu Null. In den Schlussminuten zeigt er eine starke Parade. Zehn weisse Westen aus gerade einmal 15 Partien, das hat vor Sommer seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 1994/95 noch kein anderer Goalie in der Serie A geschafft. Dank des Sieges bleibt Inter Mailand Tabellenerster.

In der Champions League hat der Schweizer Nati-Goalie, der am 17. Dezember seinen 35. Geburtstag feiert, in vier Spielen zwei Mal die Null gehalten. Als er im letzten Spiel auf der Bank sass, da kassierte Inter gegen Benfica prompt drei Gegentore und damit eines mehr als in den vier Spielen zuvor mit Sommer im Tor.

Inter – Udinese 4:0 Serie A, 15. Spieltag, Saison 2023/24 09.12.2023

AS Monaco 🇫🇷 Ligue 1 Philipp Köhn

Monaco gewinnt am Wochenende 2:1 gegen Rennes. Den Sieg hält Köhn mit einer Monsterparade in der Nachspielzeit fest. Vor ihm verteidigte der Schweizer Denis Zakaria. Breel Embolo steht noch immer auf der Verletztenliste.

Mit dieser Glanzparade hält Köhn den Monaco-Sieg fest 11.12.2023

Und hier sind die Highlights der gesamten Partie:

Stade Rennes – Monaco 1:2 Ligue 1, 15. Spieltag, Saison 2023/24 09.12.2023

ManCity 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Manuel Akanji

Beim 2:1-Arbeitssieg gegen Aufsteiger Luton Town wird Akanji am Sonntagabend erst in der Nachspielzeit eingewechselt. Geglänzt hat er dann später am Abend bei den Sports Awards, wo er den Preis als «MVP des Jahres 2023» entgegennehmen durfte. Am Mittwoch steht bereits das nächste Spiel an. In der Champions League trifft Akanji mit seinem Team in der YB-Gruppe auswärts auf Roter Stern Belgrad.

Bayer Leverkusen 🇩🇪 Bundesliga Granit Xhaka

Bayer Leverkusen bleibt weiter ungeschlagen, holt im Spitzenkampf in Stuttgart (1:1) einen Punkt und verteidigt die Tabellenspitze. Bei Xhaka schleichen sich zwar ein paar Fehlerchen ein, das 1:1 leitet er aber mit einem starken Pass in die Tiefe ein. Kurze Zeit später wäre er beinahe zum Matchwinner avanciert, doch sein Schuss klatscht an den rechten Innenpfosten.

🙄 Das war wohl nichts

Lorient 🇫🇷 Ligue 1 Yvon Mvogo

In der ersten Halbzeit muss Mvogo vier Mal den Ball aus dem Netz fischen. Am Ende verliert Lorient die unterhaltsame Partie zuhause gegen Marseille 2:4. Trotz der vier Gegentore, kann sich der Schweizer das eine oder andere Mal auszeichnen, denn die Pleite hätte noch höher ausfallen können.

Lorient – Marseille 2:4 Ligue 1, 15. Runde, Saison 23/24 10.12.2023

Newcastle 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Fabian Schär

Newcastle kassiert von Tottenham eine ordentliche Abreibung und geht 1:4 unter. Schär spielt in der in diesem Spiel löchrigen Verteidigung durch. Vielleicht waren die Spieler in Gedanken schon beim Champions-League-Kracher gegen Milan. Um in der Königsklasse zu überwintern, muss Newcastle gewinnen und auf Dortmunder Schützenhilfe gegen PSG hoffen. Im Falle einer Niederlage würden Schär und Co. auf den vierten Rang abrutschen und nicht europäisch überwintern. Es steht also viel auf dem Spiel. Alle Partien der Champions League siehst du live auf blue Sport.

Gladbach 🇩🇪 Bundesliga Nico Elvedi

Gegen das in dieser Saison sonst so abschlussschwache Union Berlin verliert Gladbach 1:3. Elvedi ist mehrmals nicht auf der Höhe und wird mit einem fürchterlichen Fehlpass unfreiwillig zum Vorlagengeber beim vorentscheidenden 3:0 für Union.

✍️ Weitere Spieler im Fokus

Stuttgart 🇩🇪 Bundesliga Leonidas Stergiou

Der 20-Jährige wird gegen Leverkusen in der 76. Minute eingewechselt. Ein schöner Moment für Stergiou, der in der Liga meist die Bank drückt und erst zum vierten Mal eingewechselt wurde.

Dortmund 🇩🇪 Bundesliga Gregor Kobel

Kobel macht seine Sache bei der 2:3-Pleite gegen Leipzig nicht schlecht und gehört einmal mehr zu den besten seines Teams. Die neuerliche Niederlage gegen Leipzig ist aber schmerzhaft und langsam aber sicher ist von einer Krise die Rede. Ganz so schlecht läuft es beim BVB aber auch wieder nicht, denn in der Champions League haben die Schwarz-Gelben in der Todesgruppe mit PSG, Newcastle und Milan bereits das Ticket für die K.o.-Phase gebucht.