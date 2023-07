Wohin des Weges? Bleibt Mbappé bei PSG oder zieht es ihn nach Spanien zu Real Madrid? IMAGO/PRiME Media Images

Der Poker um Superstar Kylian Mbappé nimmt neue Dimensionen an. Während Real Madrid um seine Dienste buhlt, will PSG den 24-Jährigen mit einem Mega-Vertrag vom Verbleib überzeugen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kylian Mbappé will PSG verlassen, doch die Pariser wollen sich nicht einfach so geschlagen geben und haben ihrem Stürmer-Juwel ein Mega-Angebot unterbreitet: 1 Milliarde Euro und 10 Jahre Vertrag.

Im Juni teilte Mbappé mit, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will. Somit wäre der 24-jährige Franzose im kommenden Sommer ablösefrei zu haben – für PSG keine Option.

Der Poker um Mbappé geht also weiter, das Transferfenster schliesst am 1. September. Mehr anzeigen

Kylian Mbappé ist das Aushängeschild von Paris Saint-Germain. Sein Vertrag beim französischen Meister läuft im nächsten Jahr aus, Real Madrid buhlt intensiv um den Superstar. PSG will Mbappé in den eigenen Reihen halten – und das um jeden Preis.

Die Verantwortlichen des Scheichklubs haben ihrem Stürmer einem Bericht von «Defensa Central» zufolge ein lukratives Angebot unterbreitet: 10 Jahre Vertrag, 1 Milliarde Euro Salär. Wird da Mbappé schwach?

Bereits im vergangenen Jahr schien der Abgang Mbappés zu Real Madrid bereits Tatsache, doch PSG überzeugte den 24-jährigen Franzosen mit einem 300-Millionen-Euro Vertrag von einem Verbleib.

Im Juni teilte Mbappé dem Verein dann schriftlich mit, den im Sommer 2024 auslaufenden Vertrag nicht vorzeitig um ein Jahr zu verlängern. In anderen Worten: Mbappé will weg. In der Pole-Position nach wie vor die Madrilenen.

Die Prioritäten von PSG scheinen klar zu sein: In erster Linie geht es darum, Mbappé in Paris zu halten. Ist das nicht möglich, will man mit dem Weltmeister von 2018 immerhin noch eine saftige Ablöse kassieren – so müsste ein Transfer im Idealfall noch diesen Sommer erfolgen.

Der Poker um die Dienste Mbappés nehmen nach dem Mega-Angebot von PSG neue Dimensionen an. Bis spätestens 1. September herrscht bezüglich Mbappés Zukunft Klarheit, dann schliessen nämlich die Transferfenster.