Kölns Trainer Timo Schultz hatte spät doch noch Grund zur Freude. Keystone

Der 1. FC Köln verhindert in der vorletzten Runde den vorzeitigen Abstieg aus der Bundesliga dank Toren in den letzten Minuten. Die Kölner gewinnen daheim gegen Union Berlin 3:2.

SDA

Die vom Ex-Basler Coach Timo Schultz trainierten Kölner waren mit mehr als einem Bein schon in der 2. Bundesliga, als Steffen Tigges mit dem 2:2 die Hoffnung zurückbrachte. Der benötigte Siegtreffer, um weiterhin vom Klassenerhalt zu träumen, fiel in der 93. Minute durch Damion Downs.

Der 1. FC Köln kann damit auch in der letzten Runde vom kommenden Samstag noch von der Rettung träumen. Dafür benötigt er mit Sicherheit einen Sieg in Heidenheim und Schützenhilfe. Der Rückstand auf das drittletzte Mainz, das am späteren Samstag noch gegen Dortmund spielt, beträgt zwei Zähler. Union Berlin liegt drei Punkte und drei Tore vor den Kölnern.

Frankfurt träumt von Champions League

Im Rennen um die Europacup-Plätze gelang der Eintracht Frankfurt mit dem 1:1 in Mönchengladbach ein grosser Schritt Richtung 6. Schlussrang, dessen Wert sich zwei Wochen nach der letzten Runde noch vervielfachen könnte. Sollte Dortmund Fünfter bleiben und am 1. Juni im Final der Champions League triumphieren, wird aus dem Platz für die Europa League eine viel lukrativere Teilnahme an der Champions League.

Ein 1:1 gab es auch für den SC Freiburg, der zum letzten Mal daheim von Kulttrainer Christian Streich betreut wurde. Die Breisgauer verpassten es durch das Remis gegen Heidenheim, ihre Ausgangslage für einen Platz im Europacup zu verbessern. Die Eintracht Frankfurt ist für Streichs Truppe am letzten Spieltag beim brisanten Duell bei Union Berlin auf jeden Fall nicht mehr abzufangen.

sda