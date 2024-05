Max Verstappen erklärt, weshalb er sich zur Mittelfinger-Geste hinreissen liess. IMAGO/HochZwei

Max Verstappen zeigt beim GP Emilia-Romagna in Imola Ferrari-Fans den Mittelfinger. Der Holländer begründet seine Aktion und die betroffenen Fans entschuldigen sich sogar beim Weltmeister.

Max Verstappen gewinnt in Imola im siebten Saisonrennen zum fünften Mal.

Für Aufregung sorgte der Holländer aber mit einer Aktion im Qualifying. Dort zeigte er Fans den Mittelfinger.

An einer Pressekonferenz erklärt der Weltmeister, weshalb es dazu kam – Reue zeigte Verstappen keine.

Zwei Fans behaupten in einem Video, sie hätten Verstappen zur obszönen Geste «provoziert» – und entschuldigen sich für ihr Verhalten.

Weltmeister Max Verstappen gewann den GP Emilia-Romagna in Imola mit weniger als einer Sekunde Vorsprung vor Lando Norris im McLaren und baut seine Führung in der Fahrerwertung weiter aus. Der Holländer ist aber nicht nur der beste Formel-1-Fahrer der Gegenwart, er hat auch den Ruf als «Enfant Terrible». Diesem Ruf wurde Verstappen in Italien einmal mehr gerecht.

Videoaufnahmen zeigen, wie der Holländer im Qualifying in die Box fährt und dabei dem Publikum den Mittelfinger zeigt.

WE GOT THE VIDEO OF MAX GIVING THE MIDDLE FINGER TO THAT FERRARI FAN 😭😭

Was war geschehen? An der Pressekonferenz erklärte Verstappen: «Da gab es eine lustige Geschichte im Qualifying. Wir fuhren in die Boxen, viele Leute klatschten und ein Typ machte eine andere Geste in meine Richtung, also zeigte ich ihm den Mittelfinger.»

Offenbar hatte Verstappen mit seiner Geste Erfolg, denn der Holländer erklärt weiter: «Als ich das nächste Mal vorbeikam, klatschte er. Sie lernen.» Der Holländer erklärte zudem, dass es einfach sei, nicht nett zu den Fahrern zu sein, aber er könne ebenfalls nicht nett sein zu den Zuschauern.

Die Entschuldigung der Fans

Was den Holländer zum Zeigen des Mittelfingers bewegte, wurde später offenbar aufgelöst. Zwei Ferrari-Fans posteten ein Video, in welchem sie behaupten, der Mittelfinger von Verstappen sei auf sie gerichtet gewesen. Die beiden verrieten dabei auch, welche Geste, den Weltmeister denn so wütend gemacht habe: Es war ein Daumen nach unten.

Im Video entschuldigen sich die beiden Fans bei Verstappen dafür, «Idioten zu sein». «Es ist unser Fehler, nicht dein Fehler. Aber wir waren so stolz auf den Mittelfinger, den du uns gezeigt hast», verkündeten die beiden.

OMG, the Ferrari fans who gave Max Verstappen the middle finger have apologized😭



🎥 (walricojacobs, TT) pic.twitter.com/NBCq48UtSo — Marc | Formula 1 🏎 (@433_marc) May 19, 2024

Beim Rennen selbst zeigte Verstappen dann wieder sein Können auf der Rennstrecke und gewann den Grand Prix. Das gefiel einem Teil der Zuschauer gar nicht, bei der Siegerehrung kam es zu Buhrufen. Diesmal liess sich Verstappen aber zu keiner obszönen Geste hinreissen, sondern freute sich unbeirrt über seinen Sieg.