Auf dem Silverstone Circuit hat Max Verstappen beim Testen einen ungewöhnlichen Begleiter: In einer Kooperation zwischen Drohnen-Experten und Red Bull Advanced Technologies ist die schnellste Drohne der Welt gebaut worden.

Die High-Speed-Drohne hat es in sich: von null auf 100 in vier Sekunden, von null auf 300 in vier Sekunden, Topspeed satte 350 Sachen.